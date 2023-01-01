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https://sputniknews.com.tr/20230101/izmirliler-2023e-gulsen-konseriyle-girdi-1065264312.html
İzmirliler 2023’e Gülşen konseriyle girdi
İzmirliler 2023’e Gülşen konseriyle girdi
İzmir’de vatandaşlar 2023’e şarkıcı Gülşen'in sahne aldığı konserle girerken, on binlerce İzmirli soğuk havaya aldırış etmeden meydanı doldurdu. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T12:08+0300
2023-01-01T12:08+0300
yaşam
türkiye
izmir
gülşen
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İzmir’de yeni yıl coşkuyla karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl kutlamaları için Gündoğdu Meydanında Gülşen konseri organize edildi. Şarkıcı Gülşen’in sahne aldığı konsere on binlerce İzmirli katıldı. Soğuk havaya rağmen meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlar, konserde doyasıya eğlendi.Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10’dan geriye sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı. Saatler tam 00.00 gösterdiğinde havai fişek gösterisi ile coşku tavan yaptı.Gülşen, ev hapsinin kaldırılmasının ardından ilk halk konserini İzmir’de düzenlerken, yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı meydanda polis, İzmirlilerin huzurla yeni yıla girmesi için geniş güvenlik önlemi aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221231/moskova-yeni-yili-kutluyor-1065261209.html
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türkiye, izmir, gülşen
türkiye, izmir, gülşen

İzmirliler 2023’e Gülşen konseriyle girdi

12:08 01.01.2023
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - ALİ GÖZETENİzmirliler 2023’e Gülşen konseriyle girdi
İzmirliler 2023’e Gülşen konseriyle girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - ALİ GÖZETEN
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İzmir’de vatandaşlar 2023’e şarkıcı Gülşen'in sahne aldığı konserle girerken, on binlerce İzmirli soğuk havaya aldırış etmeden meydanı doldurdu.
İzmir’de yeni yıl coşkuyla karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl kutlamaları için Gündoğdu Meydanında Gülşen konseri organize edildi. Şarkıcı Gülşen’in sahne aldığı konsere on binlerce İzmirli katıldı. Soğuk havaya rağmen meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlar, konserde doyasıya eğlendi.
Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10’dan geriye sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı. Saatler tam 00.00 gösterdiğinde havai fişek gösterisi ile coşku tavan yaptı.
Gülşen, ev hapsinin kaldırılmasının ardından ilk halk konserini İzmir’de düzenlerken, yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı meydanda polis, İzmirlilerin huzurla yeni yıla girmesi için geniş güvenlik önlemi aldı.
Moskova, yılbaşı için süslendi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
MULTİMEDYA
Moskova, yeni yılı kutluyor
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