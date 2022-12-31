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Moskova, yeni yılı kutluyor
Moskova, yeni yılı kutluyor
Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce kişi 2023'ü sokak kutlamalarıyla karşıladı. Moskova'daki kutlamaların merkezi olan Kızıl Meydan'daki havai fişek... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, moskova, noel, yılbaşı, fotoğraf, фото
rusya, moskova, noel, yılbaşı, fotoğraf, фото

Moskova, yeni yılı kutluyor

22:33 31.12.2022
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Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce kişi 2023'ü sokak kutlamalarıyla karşıladı. Moskova'daki kutlamaların merkezi olan Kızıl Meydan'daki havai fişek gösterinin ardından kent sakinleri, sokaklarda yürüyüş yapmaya, buz pateni kaymaya ve etkinliklere katılmaya devam ediyor.
© SputnikMoskovalılar ve kentin misafirleri, 2023 coşkusunu Kızıl Meydan'ın yanı sıra VDNH Fuar ve Sergi Merkezi, Zafer parkı ve Tverskaya Caddesi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle yaşıyor.
Moskovalılar ve kentin misafirleri, 2023 coşkusunu Kızıl Meydan'ın yanı sıra VDNH Fuar ve Sergi Merkezi, Zafer parkı ve Tverskaya Caddesi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle yaşıyor. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
Moskovalılar ve kentin misafirleri, 2023 coşkusunu Kızıl Meydan'ın yanı sıra VDNH Fuar ve Sergi Merkezi, Zafer parkı ve Tverskaya Caddesi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle yaşıyor.
© SputnikBelediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte bu yıl 4 binden fazla kış eğlencesi noktası olduğunu duyurdu.
Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte bu yıl 4 binden fazla kış eğlencesi noktası olduğunu duyurdu. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte bu yıl 4 binden fazla kış eğlencesi noktası olduğunu duyurdu.
© SputnikKızıl Meydan'a ziyaretçi girişleri yılbaşı gecesi sınırlı ve yasak 31 Aralık saat 18.00'den 1 Ocak saat 07.00'ye kadar geçerli.
Kızıl Meydan'a ziyaretçi girişleri yılbaşı gecesi sınırlı ve yasak 31 Aralık saat 18.00'den 1 Ocak saat 07.00'ye kadar geçerli. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
Kızıl Meydan'a ziyaretçi girişleri yılbaşı gecesi sınırlı ve yasak 31 Aralık saat 18.00'den 1 Ocak saat 07.00'ye kadar geçerli.
© Sputnik'Noel'e Yolculuk (Puteşestviye Pojdestvo)' adlı etkinlik kapsamında 30'dan fazla güzergahta çeşitli eğlenceler düzenleniyor.
'Noel'e Yolculuk (Puteşestviye Pojdestvo)' adlı etkinlik kapsamında 30'dan fazla güzergahta çeşitli eğlenceler düzenleniyor. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
'Noel'e Yolculuk (Puteşestviye Pojdestvo)' adlı etkinlik kapsamında 30'dan fazla güzergahta çeşitli eğlenceler düzenleniyor.
© SputnikMerkezdeki Devrim Meydanı'nda oyuncak, maske, kartpostal ve süslemeler yapılan atölyeler düzenlenecek.
Merkezdeki Devrim Meydanı'nda oyuncak, maske, kartpostal ve süslemeler yapılan atölyeler düzenlenecek. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
Merkezdeki Devrim Meydanı'nda oyuncak, maske, kartpostal ve süslemeler yapılan atölyeler düzenlenecek.
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