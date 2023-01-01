https://sputniknews.com.tr/20230101/mahalleye-kurulan-atmyi-davul-zurnayla-karsiladilar-1065268549.html

Mahalleye kurulan ATM'yi davul zurnayla karşıladılar

Mahalleye kurulan ATM'yi davul zurnayla karşıladılar

Manisa'da Barbaros Mahallesi'ne ATM getirilmesi sevinçle karşılandı. Muhtar ve mahalleliler, ATM önünde davul zurna eşliğinde göbek attı. 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T15:44+0300

2023-01-01T15:44+0300

2023-01-01T15:44+0300

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Manisa'da Yunusemre ilçesinin 30 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'ne kurulan ATM cihazı, mahalleliyi sevindirdi. Bankamatiğin önünde bir araya gelen Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak ve mahalle halkı, davul zurna eşliğinde göbek attı.Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, "Yıllarca hizmet almamış mahallemize böyle hizmetlerin gelmesi bizim için çok önemli. Emeği geçenlere ve yer tahsisinde bulunan büyükşehir belediyesine teşekkür ederim. Düğün olmuş gibi sevindik" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221105/halaydan-kovuldu-diye-dugunu-basti-1-olu-1-yarali-1063095723.html

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