https://sputniknews.com.tr/20230101/mahalleye-kurulan-atmyi-davul-zurnayla-karsiladilar-1065268549.html
Mahalleye kurulan ATM'yi davul zurnayla karşıladılar
Mahalleye kurulan ATM'yi davul zurnayla karşıladılar
Manisa'da Barbaros Mahallesi'ne ATM getirilmesi sevinçle karşılandı. Muhtar ve mahalleliler, ATM önünde davul zurna eşliğinde göbek attı. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T15:44+0300
2023-01-01T15:44+0300
2023-01-01T15:44+0300
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Manisa'da Yunusemre ilçesinin 30 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'ne kurulan ATM cihazı, mahalleliyi sevindirdi. Bankamatiğin önünde bir araya gelen Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak ve mahalle halkı, davul zurna eşliğinde göbek attı.Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, "Yıllarca hizmet almamış mahallemize böyle hizmetlerin gelmesi bizim için çok önemli. Emeği geçenlere ve yer tahsisinde bulunan büyükşehir belediyesine teşekkür ederim. Düğün olmuş gibi sevindik" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221105/halaydan-kovuldu-diye-dugunu-basti-1-olu-1-yarali-1063095723.html
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Mahalleye kurulan ATM'yi davul zurnayla karşıladılar
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Manisa'da Barbaros Mahallesi'ne ATM getirilmesi sevinçle karşılandı. Muhtar ve mahalleliler, ATM önünde davul zurna eşliğinde göbek attı.
Manisa'da Yunusemre ilçesinin 30 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'ne kurulan ATM cihazı, mahalleliyi sevindirdi. Bankamatiğin önünde bir araya gelen Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak ve mahalle halkı, davul zurna eşliğinde göbek attı.
Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, "Yıllarca hizmet almamış mahallemize böyle hizmetlerin gelmesi bizim için çok önemli. Emeği geçenlere ve yer tahsisinde bulunan büyükşehir belediyesine teşekkür ederim. Düğün olmuş gibi sevindik" dedi.