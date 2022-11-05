Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221105/halaydan-kovuldu-diye-dugunu-basti-1-olu-1-yarali-1063095723.html
Halaydan kovuldu diye düğünü bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Halaydan kovuldu diye düğünü bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana’da düğünde halay çekerken kovulan şahısların durumu anlattığı akrabası, düğün yerine gelerek babayı öldürdü, oğlunu yaraladı. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T11:04+0300
2022-11-05T11:06+0300
yaşam
düğün
saldırı
silahlı saldırı
silahlı kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061080751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d034575d19e530f464ff2e334871e242.jpg
29 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Galip Düz, oğlu Mehmet Düz ile birlikte akrabalarının sokak düğününe katıldı.Galip Düz, halay çeken A.S. ile kuzeni M.S.’yi yabancı oldukları için düğünden kovdu. Kuzenler karşılık verince taraflar arasında tartışma çıktı.Sokaktan ayrılan A.S. ile M.S.’nin telefonla aradıkları akrabaları Doğan Dağabakan, düğüne geldi. Dağabakan, belinden çıkardığı tabanca ile kalabalığa peş peşe ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Galip ile oğlu Mehmet Düz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Galip Düz, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Oğlu Mehmet Düz ise tedavisinin ardından taburcu edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan Dağabakan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S. ile M.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061080751_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_edaeb22177f9e49f993e266a98e255fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
düğün, saldırı, silahlı saldırı, silahlı kavga
düğün, saldırı, silahlı saldırı, silahlı kavga

Halaydan kovuldu diye düğünü bastı: 1 ölü, 1 yaralı

11:04 05.11.2022 (güncellendi: 11:06 05.11.2022)
© İHAPolis olay yeri, olay yeri, ambulans
Polis olay yeri, olay yeri, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
Adana’da düğünde halay çekerken kovulan şahısların durumu anlattığı akrabası, düğün yerine gelerek babayı öldürdü, oğlunu yaraladı.
29 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Galip Düz, oğlu Mehmet Düz ile birlikte akrabalarının sokak düğününe katıldı.

Galip Düz, halay çeken A.S. ile kuzeni M.S.’yi yabancı oldukları için düğünden kovdu. Kuzenler karşılık verince taraflar arasında tartışma çıktı.

Sokaktan ayrılan A.S. ile M.S.’nin telefonla aradıkları akrabaları Doğan Dağabakan, düğüne geldi. Dağabakan, belinden çıkardığı tabanca ile kalabalığa peş peşe ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Galip ile oğlu Mehmet Düz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Galip Düz, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Oğlu Mehmet Düz ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan Dağabakan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S. ile M.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала