https://sputniknews.com.tr/20230101/gaziantepte-2019da-3-kisinin-oldugu-muhtarlik-kavgasiyla-ilgili-aranan-firari-hukumlu-yakalandi-1065269926.html
Gaziantep'te 2019'da 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili aranan firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te 2019'da 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili aranan firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in kırsal Köksalan Mahallesi'nde, 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T17:20+0300
2023-01-01T17:20+0300
2023-01-01T17:21+0300
türkiye
muhtarlık
kavga
gaziantep
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Gaziantep Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Mart 2019'da ilçeye bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde oyların sayımı sırasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O'yu yakalamak için özel ekip kurdu.Saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.O.E, sağlık kontrolü ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçimlerinde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.Olaya ilişkin görülen davada cinayetin faili sanığa 3 kez müebbet, 7 sanık ise çeşitli suçlardan 3 ay 22 gün ile müebbet arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.
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muhtarlık, kavga, gaziantep
muhtarlık, kavga, gaziantep
Gaziantep'te 2019'da 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili aranan firari hükümlü yakalandı
17:20 01.01.2023 (güncellendi: 17:21 01.01.2023) Abone ol
Gaziantep'in kırsal Köksalan Mahallesi'nde, 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Mart 2019'da ilçeye bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde oyların sayımı sırasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O'yu yakalamak için özel ekip kurdu.
Saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.O.E, sağlık kontrolü ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçimlerinde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.
Olaya ilişkin görülen davada cinayetin faili sanığa 3 kez müebbet, 7 sanık ise çeşitli suçlardan 3 ay 22 gün ile müebbet arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.