https://sputniknews.com.tr/20230101/disisleri-bakani-cavusoglu-pelenin-cenaze-torenine-katilacak-1065272384.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brezilyalı efsane futbolcu Pele için yarın yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T18:35+0300
2023-01-01T18:35+0300
2023-01-01T18:35+0300
dünya
mevlüt çavuşoğlu
pele
türkiye
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreninde Türkiye'yi temsil edecek olan Bakan Çavuşoğlu'na Pele'nin cenaze törenine katılması talimatı verdi.Çavuşoğlu, Pele için 2 Ocak'ta Brezilya'nın Santos kentinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, 29 Aralık'ta Sao Paulo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221230/brezilyali-efsane-futbolcu-pele-82-yasinda-hayatini-kaybetti-1065200938.html
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mevlüt çavuşoğlu, pele, türkiye
mevlüt çavuşoğlu, pele, türkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brezilyalı efsane futbolcu Pele için yarın yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreninde Türkiye'yi temsil edecek olan Bakan Çavuşoğlu'na Pele'nin cenaze törenine katılması talimatı verdi.
Çavuşoğlu, Pele için 2 Ocak'ta Brezilya'nın Santos kentinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, 29 Aralık'ta Sao Paulo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.