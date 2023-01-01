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Ankara'da akraba kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'da akraba kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir kafede aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T11:20+0300
2023-01-01T11:20+0300
türkiye
ankara
mamak
kavga
cinayet
akraba
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Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir kafede, saat 20.00 sıralarında husumetli olduğu öğrenilen akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 kişiden Nasrullah Uyar (22), Abdülmenav Karaman (41) ve Abdulmuttalip Karaman hayatını kaybetti.Yaralanan Murat K'nin (16) ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Öte yandan, yaşamını yitiren Nasrullah Uyar'ın olayla bir ilgisi olmadığı, kafede oturan bir müşteri olduğu belirtildi.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221230/aydinda-bir-is-yerinde-tup-patladi-7-olu-4-yarali-1065224809.html
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ankara, mamak, kavga, cinayet, akraba
ankara, mamak, kavga, cinayet, akraba

Ankara'da akraba kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

11:20 01.01.2023
© İHA / MEHMET KALAY - MİTHAT TİBRE - MUSA ENES AKSAKALAnkara'da akraba kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'da akraba kavgası: 3 ölü, 1 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© İHA / MEHMET KALAY - MİTHAT TİBRE - MUSA ENES AKSAKAL
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Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir kafede aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren bir kişinin ise olayla ilgisi olmadığı, kafede oturan bir müşteri olduğu belirtildi.
Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir kafede, saat 20.00 sıralarında husumetli olduğu öğrenilen akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 kişiden Nasrullah Uyar (22), Abdülmenav Karaman (41) ve Abdulmuttalip Karaman hayatını kaybetti.

Yaralanan Murat K'nin (16) ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, yaşamını yitiren Nasrullah Uyar'ın olayla bir ilgisi olmadığı, kafede oturan bir müşteri olduğu belirtildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
Aydın'da restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 4 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
YAŞAM
Aydın'da restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 4 yaralı
30 Aralık 2022, 16:42
Türkiye
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