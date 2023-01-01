https://sputniknews.com.tr/20230101/ankarada-akraba-kavgasi-3-olu-1-yarali-1065263507.html

Ankara'da akraba kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da akraba kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir kafede aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T11:20+0300

2023-01-01T11:20+0300

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türkiye

ankara

mamak

kavga

cinayet

akraba

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Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir kafede, saat 20.00 sıralarında husumetli olduğu öğrenilen akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 kişiden Nasrullah Uyar (22), Abdülmenav Karaman (41) ve Abdulmuttalip Karaman hayatını kaybetti.Yaralanan Murat K'nin (16) ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Öte yandan, yaşamını yitiren Nasrullah Uyar'ın olayla bir ilgisi olmadığı, kafede oturan bir müşteri olduğu belirtildi.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221230/aydinda-bir-is-yerinde-tup-patladi-7-olu-4-yarali-1065224809.html

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