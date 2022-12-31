https://sputniknews.com.tr/20221231/eski-papa-16-benedict-95-yasinda-hayatini-kaybetti--1065249899.html

Eski Papa 16. Benedict, 95 yaşında hayatını kaybetti

Eski Papa 16. Benedict, 95 yaşında hayatını kaybetti

Vatikan, eski Papa 16. Benedictus'un öldüğünü duyurdu. 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T12:46+0300

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dünya

papa benedict

vatikan

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Vatikan'dan yapılan açıklamada, 95 yaşındaki emekli Papa 16. Benedict'in bugün saat 9:34'te Mater Ecclesiae Manastırı'nda hayatını kaybettiği belirtildi. 1927 yılında Almanya'da doğan ve asıl adı Joseph Alois Ratzinger olan Alman din adamı, kendisine havari ismi olarak 'Benediktus'u seçmişti. Papa 16. Benedictus 2005-2013 seneleri arasında Katolik Kilisesi'nin ruhani lideriydi.Papa Benediktus, 1415'te görevini bırakan Gregory'den sonra istifa eden ilk Papa olarak da kayıtlara geçmişti. İstifa nedeni olarak ise, ilerleyen yaşını göstermişti.

vatikan

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