Eski Papa 16. Benedict, 95 yaşında hayatını kaybetti
12:46 31.12.2022 (güncellendi: 13:09 31.12.2022)
Vatikan, eski Papa 16. Benedictus'un öldüğünü duyurdu.
Vatikan'dan yapılan açıklamada, 95 yaşındaki emekli Papa 16. Benedict'in bugün saat 9:34'te Mater Ecclesiae Manastırı'nda hayatını kaybettiği belirtildi.
1927 yılında Almanya'da doğan ve asıl adı Joseph Alois Ratzinger olan Alman din adamı, kendisine havari ismi olarak 'Benediktus'u seçmişti.
Papa 16. Benedictus 2005-2013 seneleri arasında Katolik Kilisesi'nin ruhani lideriydi.
1927 yılında Almanya'da doğan ve asıl adı Joseph Alois Ratzinger olan Alman din adamı, kendisine havari ismi olarak 'Benediktus'u seçmişti.
Papa 16. Benedictus 2005-2013 seneleri arasında Katolik Kilisesi'nin ruhani lideriydi.
Papa Benediktus, 1415'te görevini bırakan Gregory'den sonra istifa eden ilk Papa olarak da kayıtlara geçmişti. İstifa nedeni olarak ise, ilerleyen yaşını göstermişti.
“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican.— Vatican News (@VaticanNews) December 31, 2022
Further information will be provided as soon as possible.” pic.twitter.com/O5dxoPaVkT