Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221231/eski-papa-16-benedict-95-yasinda-hayatini-kaybetti--1065249899.html
Eski Papa 16. Benedict, 95 yaşında hayatını kaybetti
Eski Papa 16. Benedict, 95 yaşında hayatını kaybetti
Vatikan, eski Papa 16. Benedictus'un öldüğünü duyurdu. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T12:46+0300
2022-12-31T13:09+0300
dünya
papa benedict
vatikan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/19/1053095835_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_3c65b0afca3007fb39206ffc4baeb3ce.jpg
Vatikan'dan yapılan açıklamada, 95 yaşındaki emekli Papa 16. Benedict'in bugün saat 9:34'te Mater Ecclesiae Manastırı'nda hayatını kaybettiği belirtildi. 1927 yılında Almanya'da doğan ve asıl adı Joseph Alois Ratzinger olan Alman din adamı, kendisine havari ismi olarak 'Benediktus'u seçmişti. Papa 16. Benedictus 2005-2013 seneleri arasında Katolik Kilisesi'nin ruhani lideriydi.Papa Benediktus, 1415'te görevini bırakan Gregory'den sonra istifa eden ilk Papa olarak da kayıtlara geçmişti. İstifa nedeni olarak ise, ilerleyen yaşını göstermişti.
vatikan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/19/1053095835_142:0:874:549_1920x0_80_0_0_cfb7c5d5f6e46bbd31933d409dcf2288.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
papa benedict, vatikan
papa benedict, vatikan

Eski Papa 16. Benedict, 95 yaşında hayatını kaybetti

12:46 31.12.2022 (güncellendi: 13:09 31.12.2022)
© REUTERSPapa 16. Benedict
Papa 16. Benedict - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© REUTERS
Abone olTelegram
Vatikan, eski Papa 16. Benedictus'un öldüğünü duyurdu.
Vatikan'dan yapılan açıklamada, 95 yaşındaki emekli Papa 16. Benedict'in bugün saat 9:34'te Mater Ecclesiae Manastırı'nda hayatını kaybettiği belirtildi.

1927 yılında Almanya'da doğan ve asıl adı Joseph Alois Ratzinger olan Alman din adamı, kendisine havari ismi olarak 'Benediktus'u seçmişti.

Papa 16. Benedictus 2005-2013 seneleri arasında Katolik Kilisesi'nin ruhani lideriydi.
Papa Benediktus, 1415'te görevini bırakan Gregory'den sonra istifa eden ilk Papa olarak da kayıtlara geçmişti. İstifa nedeni olarak ise, ilerleyen yaşını göstermişti.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала