https://sputniknews.com.tr/20221231/denizi-kirleten-italya-bandirali-gemiye-11-milyon-301-bin-liralik-rekor-ceza-1065242808.html

Denizi kirleten İtalya bandıralı gemiye 11 milyon 301 bin liralık rekor ceza

Denizi kirleten İtalya bandıralı gemiye 11 milyon 301 bin liralık rekor ceza

İzmit Körfezi’ndeki limanda demirli İtalyan bandıralı geminin denizi kirletmesi nedeniyle, 11 milyon 301 bin 601 lira ile rekor ceza kesildi. 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T00:04+0300

2022-12-31T00:04+0300

2022-12-31T00:04+0300

türkiye

izmit

izmit körfezi

gemi

petrol

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065242033_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c83f8d02a69d20f8e1afab7113a417f3.jpg

Kocaeli'nde İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 11 milyon 301 bin 601 lira ceza uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, körfezde yürütülen rutin kontroller sırasında İtalya bandıralı "Grande Ellade" isimli gemiden denize petrol türevi yağ sızdığı belirlendi. Limanda bulunan söz konusu ro-ro gemisine 11 milyon 301 bin 601 lira ceza kesildi. Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20221023/izmit-korfezini-kirleten-gemiye-795-bin-lira-ceza-1062616788.html

türkiye

izmit

izmit körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmit, izmit körfezi, gemi, petrol, ceza