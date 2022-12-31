Denizi kirleten İtalya bandıralı gemiye 11 milyon 301 bin liralık rekor ceza
© İHA / CİHAT POLATGrande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
© İHA / CİHAT POLAT
İzmit Körfezi’ndeki limanda demirli İtalyan bandıralı geminin denizi kirletmesi nedeniyle, 11 milyon 301 bin 601 lira ile rekor ceza kesildi.
Kocaeli'nde İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 11 milyon 301 bin 601 lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, körfezde yürütülen rutin kontroller sırasında İtalya bandıralı "Grande Ellade" isimli gemiden denize petrol türevi yağ sızdığı belirlendi.
© İHA / CİHAT POLATGrande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
1/3
© İHA / CİHAT POLAT
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
© İHA / CİHAT POLATGrande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
2/3
© İHA / CİHAT POLAT
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
© İHA / CİHAT POLATGrande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
3/3
© İHA / CİHAT POLAT
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
1/3
© İHA / CİHAT POLAT
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
2/3
© İHA / CİHAT POLAT
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
3/3
© İHA / CİHAT POLAT
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
Limanda bulunan söz konusu ro-ro gemisine 11 milyon 301 bin 601 lira ceza kesildi. Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
23 Ekim, 13:08