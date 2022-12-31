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https://sputniknews.com.tr/20221231/denizi-kirleten-italya-bandirali-gemiye-11-milyon-301-bin-liralik-rekor-ceza-1065242808.html
Denizi kirleten İtalya bandıralı gemiye 11 milyon 301 bin liralık rekor ceza
Denizi kirleten İtalya bandıralı gemiye 11 milyon 301 bin liralık rekor ceza
İzmit Körfezi’ndeki limanda demirli İtalyan bandıralı geminin denizi kirletmesi nedeniyle, 11 milyon 301 bin 601 lira ile rekor ceza kesildi. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
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izmit körfezi
gemi
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ceza
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Kocaeli'nde İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 11 milyon 301 bin 601 lira ceza uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, körfezde yürütülen rutin kontroller sırasında İtalya bandıralı "Grande Ellade" isimli gemiden denize petrol türevi yağ sızdığı belirlendi. Limanda bulunan söz konusu ro-ro gemisine 11 milyon 301 bin 601 lira ceza kesildi. Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221023/izmit-korfezini-kirleten-gemiye-795-bin-lira-ceza-1062616788.html
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izmit, izmit körfezi, gemi, petrol, ceza
izmit, izmit körfezi, gemi, petrol, ceza

Denizi kirleten İtalya bandıralı gemiye 11 milyon 301 bin liralık rekor ceza

00:04 31.12.2022
© İHA / CİHAT POLATGrande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© İHA / CİHAT POLAT
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İzmit Körfezi’ndeki limanda demirli İtalyan bandıralı geminin denizi kirletmesi nedeniyle, 11 milyon 301 bin 601 lira ile rekor ceza kesildi.
Kocaeli'nde İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 11 milyon 301 bin 601 lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, körfezde yürütülen rutin kontroller sırasında İtalya bandıralı "Grande Ellade" isimli gemiden denize petrol türevi yağ sızdığı belirlendi.
© İHA / CİHAT POLATGrande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi. - Sputnik Türkiye
1/3
© İHA / CİHAT POLAT
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
© İHA / CİHAT POLATGrande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi. - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA / CİHAT POLAT
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
© İHA / CİHAT POLATGrande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA / CİHAT POLAT
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
1/3
© İHA / CİHAT POLAT
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
2/3
© İHA / CİHAT POLAT
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
3/3
© İHA / CİHAT POLAT
Grande Ellade olduğu belirtilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.
Limanda bulunan söz konusu ro-ro gemisine 11 milyon 301 bin 601 lira ceza kesildi. Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 795 bin lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
YAŞAM
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 795 bin lira ceza
23 Ekim, 13:08
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