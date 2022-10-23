https://sputniknews.com.tr/20221023/izmit-korfezini-kirleten-gemiye-795-bin-lira-ceza-1062616788.html
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 795 bin lira ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 795 bin lira ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 795 bin 175 TL ceza kesildi. Kirliliğin yaşandığı bölgeye bariyerler çekilerek, temizleme çalışması yapıldı. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T13:08+0300
2022-10-23T13:08+0300
2022-10-23T13:08+0300
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kocaeli
izmit
petrol
gemi
atık
ceza
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında bir geminin İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlendi. Başiskele açıklarında demirli geminin denize petrol türevi atık bıraktığı tespit edildi. Türk bandıralı ‘Energy 1’ isimli gemiye 795 bin 175 TL ceza kesildi. Denizde kirliliğin yaşandığı bölgede bariyerle önlem alınarak, temizleme çalışması yapıldı.
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türkiye, kocaeli, izmit, petrol, gemi, atık, ceza
türkiye, kocaeli, izmit, petrol, gemi, atık, ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 795 bin lira ceza
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 795 bin 175 TL ceza kesildi. Kirliliğin yaşandığı bölgeye bariyerler çekilerek, temizleme çalışması yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında bir geminin İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlendi. Başiskele açıklarında demirli geminin denize petrol türevi atık bıraktığı tespit edildi.
Türk bandıralı ‘Energy 1’ isimli gemiye 795 bin 175 TL ceza kesildi. Denizde kirliliğin yaşandığı bölgede bariyerle önlem alınarak, temizleme çalışması yapıldı.