https://sputniknews.com.tr/20221231/ankara-valiligi-eski-ulku-ocaklari-genel-baskani-sinan-atesin-oldurulmesine-iliskin-aciklama-yapti-1065243607.html
Ankara Valiliği'den Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklama
Ankara Valiliği'den Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklama
Ankara Valiliğince, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin saldırının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T00:39+0300
2022-12-31T00:39+0300
2022-12-31T01:18+0300
türkiye
ankara valiliği
ülkü ocakları
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Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Çankaya İlçemizde meydana gelen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi olayının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221230/ulku-ocaklarinin-eski-baskani-silahli-saldirida-oldu-1065221205.html
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ankara valiliği, ülkü ocakları
ankara valiliği, ülkü ocakları
Ankara Valiliği'den Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklama
00:39 31.12.2022 (güncellendi: 01:18 31.12.2022) Abone ol
Ankara Valiliğince, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin saldırının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Çankaya İlçemizde meydana gelen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi olayının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.