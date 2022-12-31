https://sputniknews.com.tr/20221231/ankara-valiligi-eski-ulku-ocaklari-genel-baskani-sinan-atesin-oldurulmesine-iliskin-aciklama-yapti-1065243607.html

Ankara Valiliği'den Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklama

Ankara Valiliği'den Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklama

Ankara Valiliğince, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin saldırının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T00:39+0300

2022-12-31T00:39+0300

2022-12-31T01:18+0300

türkiye

ankara valiliği

ülkü ocakları

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Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Çankaya İlçemizde meydana gelen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi olayının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221230/ulku-ocaklarinin-eski-baskani-silahli-saldirida-oldu-1065221205.html

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ankara valiliği, ülkü ocakları