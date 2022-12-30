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Ülkü Ocakları'nın eski başkanı silahlı saldırıda öldü
Ülkü Ocakları'nın eski başkanı silahlı saldırıda öldü
Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Motosikletli saldırgan aranıyor. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ülkü ocakları
ülkü ocakları
mhp
saldırı
silahlı saldırı
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Ankara'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateş'in başından vurulduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221215/istanbulda-cerkes-cengiz-olarak-taninan-cengiz-siklarogluna-silahli-saldiri-1064610644.html
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ülkü ocakları, ülkü ocakları, mhp, saldırı, silahlı saldırı
ülkü ocakları, ülkü ocakları, mhp, saldırı, silahlı saldırı

Ülkü Ocakları'nın eski başkanı silahlı saldırıda öldü

15:30 30.12.2022
© Fotoğraf : Twitter Ülkü Ocakları'nın eski başkanı silahlı saldırıda öldü
Ülkü Ocakları'nın eski başkanı silahlı saldırıda öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Motosikletli saldırgan aranıyor.
Ankara'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ateş'in başından vurulduğu öğrenildi.
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