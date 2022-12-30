https://sputniknews.com.tr/20221230/ulku-ocaklarinin-eski-baskani-silahli-saldirida-oldu-1065221205.html
Ülkü Ocakları'nın eski başkanı silahlı saldırıda öldü
Ülkü Ocakları'nın eski başkanı silahlı saldırıda öldü
Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Motosikletli saldırgan aranıyor. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T15:30+0300
2022-12-30T15:30+0300
2022-12-30T15:30+0300
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ülkü ocakları
ülkü ocakları
mhp
saldırı
silahlı saldırı
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Ankara'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateş'in başından vurulduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221215/istanbulda-cerkes-cengiz-olarak-taninan-cengiz-siklarogluna-silahli-saldiri-1064610644.html
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ülkü ocakları, ülkü ocakları, mhp, saldırı, silahlı saldırı
Ülkü Ocakları'nın eski başkanı silahlı saldırıda öldü
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Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Motosikletli saldırgan aranıyor.
Ankara'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ateş'in başından vurulduğu öğrenildi.