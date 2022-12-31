https://sputniknews.com.tr/20221231/2023-anketi-turkiyede-her-100-kisiden-sadece-1i-evlenmek-istiyor-1065249068.html
2023 anketi: Türkiye'de her 100 kişiden sadece 1'i evlenmek istiyor
2023 anketi: Türkiye'de her 100 kişiden sadece 1'i evlenmek istiyor
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de 2023 yılında en çok sağlıklı bir yıl geçirilmesi dilendi. Yeni yılda seyahat de beklentiler arasına girdi. Kariyer, aşk... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T12:29+0300
2022-12-31T12:29+0300
2022-12-31T12:29+0300
türkiye
anket
evlenmek
yeni yıl
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Araştırma şirketi Areda Survey 2023'e girmeye günler kala halkın yeni yıldan beklentilerini araştırdı. 15-19 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya, bin 100 kişi katıldı. Çalışmaya göre kariyer, aşk ve evlilik ise pek tercih edilmedi. Yeni yıldan aşk dileyenlerin oranı yüzde 1.7 oldu. Ankete katılan kişilerin 0.9'u evlenmeyi, yüzde 0.6'sı ise çocuk diledi. Bu sonuçlara göre ankete katılan her 100 kişiden sadece 1'i evlenmek istiyor.Anket sonuçları şöyle:Yüzde 50.7: SağlıkYüzde 13: MutlulukYüzde 12.5: ParaYüzde 10.4: SeyahatYüzde 8.1: Başarı
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anket, evlenmek, yeni yıl
anket, evlenmek, yeni yıl
2023 anketi: Türkiye'de her 100 kişiden sadece 1'i evlenmek istiyor
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Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de 2023 yılında en çok sağlıklı bir yıl geçirilmesi dilendi. Yeni yılda seyahat de beklentiler arasına girdi. Kariyer, aşk ve evlilik ise pek tercih edilmedi.
Araştırma şirketi Areda Survey 2023'e girmeye günler kala halkın yeni yıldan beklentilerini araştırdı. 15-19 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya, bin 100 kişi katıldı.
Çalışmaya göre kariyer, aşk ve evlilik ise pek tercih edilmedi. Yeni yıldan aşk dileyenlerin oranı yüzde 1.7 oldu. Ankete katılan kişilerin 0.9'u evlenmeyi, yüzde 0.6'sı ise çocuk diledi. Bu sonuçlara göre ankete katılan her 100 kişiden sadece 1'i evlenmek istiyor.
Anket sonuçları şöyle:
Yüzde 50.7: Sağlık
Yüzde 13: Mutluluk
Yüzde 12.5: Para
Yüzde 10.4: Seyahat
Yüzde 8.1: Başarı