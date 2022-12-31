https://sputniknews.com.tr/20221231/2023-anketi-turkiyede-her-100-kisiden-sadece-1i-evlenmek-istiyor-1065249068.html

2023 anketi: Türkiye'de her 100 kişiden sadece 1'i evlenmek istiyor

2023 anketi: Türkiye'de her 100 kişiden sadece 1'i evlenmek istiyor

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de 2023 yılında en çok sağlıklı bir yıl geçirilmesi dilendi. Yeni yılda seyahat de beklentiler arasına girdi. Kariyer, aşk... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

anket

evlenmek

yeni yıl

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Araştırma şirketi Areda Survey 2023'e girmeye günler kala halkın yeni yıldan beklentilerini araştırdı. 15-19 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya, bin 100 kişi katıldı. Çalışmaya göre kariyer, aşk ve evlilik ise pek tercih edilmedi. Yeni yıldan aşk dileyenlerin oranı yüzde 1.7 oldu. Ankete katılan kişilerin 0.9'u evlenmeyi, yüzde 0.6'sı ise çocuk diledi. Bu sonuçlara göre ankete katılan her 100 kişiden sadece 1'i evlenmek istiyor.Anket sonuçları şöyle:Yüzde 50.7: SağlıkYüzde 13: MutlulukYüzde 12.5: ParaYüzde 10.4: SeyahatYüzde 8.1: Başarı

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