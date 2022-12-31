Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221231/2023-anketi-turkiyede-her-100-kisiden-sadece-1i-evlenmek-istiyor-1065249068.html
2023 anketi: Türkiye'de her 100 kişiden sadece 1'i evlenmek istiyor
2023 anketi: Türkiye'de her 100 kişiden sadece 1'i evlenmek istiyor
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de 2023 yılında en çok sağlıklı bir yıl geçirilmesi dilendi. Yeni yılda seyahat de beklentiler arasına girdi. Kariyer, aşk... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T12:29+0300
2022-12-31T12:29+0300
türkiye
anket
evlenmek
yeni yıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104084/78/1040847882_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_06fa880df7bd50ddd9a6707dc5058b72.jpg
Araştırma şirketi Areda Survey 2023'e girmeye günler kala halkın yeni yıldan beklentilerini araştırdı. 15-19 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya, bin 100 kişi katıldı. Çalışmaya göre kariyer, aşk ve evlilik ise pek tercih edilmedi. Yeni yıldan aşk dileyenlerin oranı yüzde 1.7 oldu. Ankete katılan kişilerin 0.9'u evlenmeyi, yüzde 0.6'sı ise çocuk diledi. Bu sonuçlara göre ankete katılan her 100 kişiden sadece 1'i evlenmek istiyor.Anket sonuçları şöyle:Yüzde 50.7: SağlıkYüzde 13: MutlulukYüzde 12.5: ParaYüzde 10.4: SeyahatYüzde 8.1: Başarı
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104084/78/1040847882_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_410747f9c379317a7aeef32fa92d2b33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
anket, evlenmek, yeni yıl
anket, evlenmek, yeni yıl

2023 anketi: Türkiye'de her 100 kişiden sadece 1'i evlenmek istiyor

12:29 31.12.2022
© Fotoğraf : Pixabay/ Free-PhotosEvlilik – izdivaç – gelin - damat - düğün
Evlilik – izdivaç – gelin - damat - düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© Fotoğraf : Pixabay/ Free-Photos
Abone olTelegram
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de 2023 yılında en çok sağlıklı bir yıl geçirilmesi dilendi. Yeni yılda seyahat de beklentiler arasına girdi. Kariyer, aşk ve evlilik ise pek tercih edilmedi.
Araştırma şirketi Areda Survey 2023'e girmeye günler kala halkın yeni yıldan beklentilerini araştırdı. 15-19 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya, bin 100 kişi katıldı.

Çalışmaya göre kariyer, aşk ve evlilik ise pek tercih edilmedi. Yeni yıldan aşk dileyenlerin oranı yüzde 1.7 oldu. Ankete katılan kişilerin 0.9'u evlenmeyi, yüzde 0.6'sı ise çocuk diledi. Bu sonuçlara göre ankete katılan her 100 kişiden sadece 1'i evlenmek istiyor.

Anket sonuçları şöyle:

Yüzde 50.7: Sağlık
Yüzde 13: Mutluluk
Yüzde 12.5: Para
Yüzde 10.4: Seyahat
Yüzde 8.1: Başarı
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала