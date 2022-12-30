https://sputniknews.com.tr/20221230/sgkdan-mesai-saatlerine-eyt-duzenlemesi-cumartesi-gunu-de-acik-olacak-1065208679.html

SGK'dan mesai saatlerine 'EYT' düzenlemesi: Cumartesi günü de açık olacak

SGK'dan mesai saatlerine 'EYT' düzenlemesi: Cumartesi günü de açık olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinin yarın da açık olacağı duyuruldu. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T09:54+0300

2022-12-30T09:54+0300

2022-12-30T09:54+0300

türkiye

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

mesai

eyt

emeklilik

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SGK, yarın merkezlerin EYT'lilerin borçlanma işlemlerindeki yoğunluk nedeniyle açık olacağını duyurdu.Açıklama şöyle, "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanmabaşvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasındahizmet verecektir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221229/sgkdan-onemli-eyt-aciklamasi-aylik-baglama-islemi-mumkun-degil-1065164548.html

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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), mesai, eyt, emeklilik