https://sputniknews.com.tr/20221230/sgkdan-mesai-saatlerine-eyt-duzenlemesi-cumartesi-gunu-de-acik-olacak-1065208679.html
SGK'dan mesai saatlerine 'EYT' düzenlemesi: Cumartesi günü de açık olacak
SGK'dan mesai saatlerine 'EYT' düzenlemesi: Cumartesi günü de açık olacak
Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinin yarın da açık olacağı duyuruldu. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T09:54+0300
2022-12-30T09:54+0300
2022-12-30T09:54+0300
türkiye
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
mesai
eyt
emeklilik
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SGK, yarın merkezlerin EYT'lilerin borçlanma işlemlerindeki yoğunluk nedeniyle açık olacağını duyurdu.Açıklama şöyle, "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanmabaşvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasındahizmet verecektir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221229/sgkdan-onemli-eyt-aciklamasi-aylik-baglama-islemi-mumkun-degil-1065164548.html
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), mesai, eyt, emeklilik
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), mesai, eyt, emeklilik
SGK'dan mesai saatlerine 'EYT' düzenlemesi: Cumartesi günü de açık olacak
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Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinin yarın da açık olacağı duyuruldu.
SGK, yarın merkezlerin EYT'lilerin borçlanma işlemlerindeki yoğunluk nedeniyle açık olacağını duyurdu.
Açıklama şöyle, "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma
başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında
hizmet verecektir" dedi.