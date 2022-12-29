https://sputniknews.com.tr/20221229/sgkdan-onemli-eyt-aciklamasi-aylik-baglama-islemi-mumkun-degil-1065164548.html
SGK'dan önemli EYT açıklaması: 'Aylık bağlama işlemi mümkün değil'
SGK'dan önemli EYT açıklaması: 'Aylık bağlama işlemi mümkün değil'
SGK tarafından EYT ile ilgili yapılan başvurular hakkında yapılan açıklamada "EYT düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi işlemi... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T14:05+0300
2022-12-29T14:05+0300
2022-12-29T14:09+0300
ekonomi
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
eyt
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) aylık bağlama işlemlerinin, ilgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından en kısa süre tamamlanacağını bildirdi.SGK'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün EYT konusuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu ve meselesinin yaş şartı aranmadan çözüme kavuşturulacağını belirttiği hatırlatıldı.Düzenleme, henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşın gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yoluyla SGK'den aylık talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20221229/eytde-yapilan-duzenleme-sonrasi-sabah-saatlerinde-sgk-onunde-uzun-kuyruklar-olustu-1065155268.html
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
SGK'dan önemli EYT açıklaması: 'Aylık bağlama işlemi mümkün değil'
14:05 29.12.2022 (güncellendi: 14:09 29.12.2022) Abone ol
SGK tarafından EYT ile ilgili yapılan başvurular hakkında yapılan açıklamada "EYT düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi işlemi yasal olarak mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) aylık bağlama işlemlerinin, ilgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından en kısa süre tamamlanacağını bildirdi.
SGK'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün EYT konusuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu ve meselesinin yaş şartı aranmadan çözüme kavuşturulacağını belirttiği hatırlatıldı.
Düzenleme, henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşın gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yoluyla SGK'den aylık talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Konuya ilişkin kanun, yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır."