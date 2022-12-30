https://sputniknews.com.tr/20221230/punk-tarzina-ilham-veren-moda-ikonu-vivienne-westwood-81-yasinda-hayatini-kaybetti-1065207148.html
Punk tarzına ilham veren moda ikonu Vivienne Westwood 81 yaşında hayatını kaybetti
Punk tarzına ilham veren moda ikonu Vivienne Westwood 81 yaşında hayatını kaybetti
Punk tazına ilham veren moda ikonu Vivienne Westwood, 81 yaşında Londra’da hayatını kaybetti. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T09:28+0300
2022-12-30T09:28+0300
2022-12-30T09:51+0300
yaşam
vivienne westwood
moda
öldü
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Sahibi olduğu moda evi tarafından yapılan açıklamada Westwood'un 'aile fertleriyle bir arada huzur içerisinde' öldüğü belirtildi.Westwood, çift cinsiyetli tasarımları, sloganlı tişörtleri ve eleştirel tavrıyla 1970'lerde moda sahnesinde öne çıkan isimlerinden biriydi.Westwood, özellikle punk kültürünün doğuşunda önemli rol oynadı.Tasarımları punk rock türünde simgeleşmiş grup olan Sex Pistols’ın da aralarında olduğu birçok ünlü isim tarafından giyildi.Westwood, aktivist kimliğiyle de tanınıyor. Moda ikonu 2020’de Belmarsh Cezaevi’nde tutuklu bulunan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmemesi için Londra’da dev bir kuş kafesi ile eylem düzenlemişti.Asıl mesleği öğretmenlik olan Westwood, fabrika işçisi Derek Westwood ile evlenmiş ve 22 yaşında çocuk sahibi olmuştu.Fakat Westwood, birkaç yıl sonra Sex Pistols'un menajeri Malcolm McLaren ilişki yaşayarak eşini terk etti ve McLaren ile birlikte Londra'daki King's Road'da punk hareketinin uğrak noktası haline gelen bir giyim mağazası açtı.Zaman içinde büyüyen mağaza, 'SEX' baskılı yırtık tişörtler, lateks ve deri gereçler sattı. Westwood daha sonra moda tasarımcısı olmak istemediğini, bunu yalnızca McLaren'in hırslarını tatmin etmek için yaptığını söyledi.2000'lere gelindiğinde Westwood, daha da ünlendi ve Sex and the City'deki Carrie Bradshaw ve hatta Miss Piggy gibi televizyon ünlülerine gelinlik tasarladı.2014'te Westwood, Virgin Atlantic'in uçuş görevlileri için yeni üniformalar tasarladı.Her zaman renkli bir kariyere sahip olan Westwood, ünlü manken Kate Moss'u üstü çıplak çekilde dondurma yerken podyuma göndermiş, 23 santimetre topuklularla podyumda dik duramadığı için Naomi Campbell'ın düşmesine neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221112/madonna-kopek-taklidi-yaparak-mama-kabindan-su-icti-gittikce-daha-da-utanc-verici-oluyor-1063352186.html
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vivienne westwood, moda, öldü
vivienne westwood, moda, öldü
Punk tarzına ilham veren moda ikonu Vivienne Westwood 81 yaşında hayatını kaybetti
09:28 30.12.2022 (güncellendi: 09:51 30.12.2022) Abone ol
Punk tazına ilham veren moda ikonu Vivienne Westwood, 81 yaşında Londra’da hayatını kaybetti.
Sahibi olduğu moda evi tarafından yapılan açıklamada Westwood'un 'aile fertleriyle bir arada huzur içerisinde' öldüğü belirtildi.
Westwood, çift cinsiyetli tasarımları, sloganlı tişörtleri ve eleştirel tavrıyla 1970'lerde moda sahnesinde öne çıkan isimlerinden biriydi.
Westwood, özellikle punk kültürünün doğuşunda önemli rol oynadı.
Tasarımları punk rock türünde simgeleşmiş grup olan Sex Pistols’ın da aralarında olduğu birçok ünlü isim tarafından giyildi.
Westwood, aktivist kimliğiyle de tanınıyor. Moda ikonu 2020’de Belmarsh Cezaevi’nde tutuklu bulunan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmemesi için Londra’da dev bir kuş kafesi ile eylem düzenlemişti.
Asıl mesleği öğretmenlik olan Westwood, fabrika işçisi Derek Westwood ile evlenmiş ve 22 yaşında çocuk sahibi olmuştu.
Fakat Westwood, birkaç yıl sonra Sex Pistols'un menajeri Malcolm McLaren ilişki yaşayarak eşini terk etti ve McLaren ile birlikte Londra'daki King's Road'da punk hareketinin uğrak noktası haline gelen bir giyim mağazası açtı.
Zaman içinde büyüyen mağaza, 'SEX' baskılı yırtık tişörtler, lateks ve deri gereçler sattı. Westwood daha sonra moda tasarımcısı olmak istemediğini, bunu yalnızca McLaren'in hırslarını tatmin etmek için yaptığını söyledi.
2000'lere gelindiğinde Westwood, daha da ünlendi ve Sex and the City'deki Carrie Bradshaw ve hatta Miss Piggy gibi televizyon ünlülerine gelinlik tasarladı.
2014'te Westwood, Virgin Atlantic'in uçuş görevlileri için yeni üniformalar tasarladı.
Her zaman renkli bir kariyere sahip olan Westwood, ünlü manken Kate Moss'u üstü çıplak çekilde dondurma yerken podyuma göndermiş, 23 santimetre topuklularla podyumda dik duramadığı için Naomi Campbell'ın düşmesine neden olmuştu.