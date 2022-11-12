https://sputniknews.com.tr/20221112/madonna-kopek-taklidi-yaparak-mama-kabindan-su-icti-gittikce-daha-da-utanc-verici-oluyor-1063352186.html
Madonna köpek taklidi yaparak mama kabından su içti: 'Gittikçe daha da utanç verici oluyor'
Madonna köpek taklidi yaparak mama kabından su içti: 'Gittikçe daha da utanç verici oluyor'
Son dönemde Instagram'a yüklediği fotoğraf ve videolarla adından bahsettiren Madonna, bu sefer de köpek taklidi yaparak mama kabından su içtiği görüntülerini... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T10:44+0300
2022-11-12T10:44+0300
2022-11-12T10:44+0300
yaşam
madonna
köpek
mama
su
instagram
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Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna sosyal medyadaki dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Ünlü yıldızın 10 Kasım'da Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda bir evcil hayvanın mama kabından su içtiği görüldü.Hayranları Madonna'nın bu davranışlarını sert bir dille eleştirdi. Bir kullanıcı, "Gittikçe daha da utanç verici oluyor. Senin hayranın olmak artık hiç kolay değil. Sen bir ikondun" diye yazarken, başka bir takipçisi ise yorumlarda şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20211126/madonna-instagrama-tepki-gosterdi-kirk-yillik-cinsiyetcilikle-akil-sagligimi-korumayi-basardim-1051179458.html
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madonna, köpek, mama, su, instagram
madonna, köpek, mama, su, instagram
Madonna köpek taklidi yaparak mama kabından su içti: 'Gittikçe daha da utanç verici oluyor'
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Son dönemde Instagram'a yüklediği fotoğraf ve videolarla adından bahsettiren Madonna, bu sefer de köpek taklidi yaparak mama kabından su içtiği görüntülerini paylaştı.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna sosyal medyadaki dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
Ünlü yıldızın 10 Kasım'da Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda bir evcil hayvanın mama kabından su içtiği görüldü.
Hayranları Madonna'nın bu davranışlarını sert bir dille eleştirdi. Bir kullanıcı, "Gittikçe daha da utanç verici oluyor. Senin hayranın olmak artık hiç kolay değil. Sen bir ikondun" diye yazarken, başka bir takipçisi ise yorumlarda şu ifadeleri kullandı:
"Bunların hiçbirisi "kışkırtıcı" ya da "farklı" değil. Etkini yitirdin. Eskiden oyunun çok ötesindeydin. Oyunu sen yaratmıştın. Tüm bunlar genç kalmak için umutsuz çırpınışların gibi görünüyor. Bu, hepimizin Madonna'dan bekleyeceği en son şeydi."