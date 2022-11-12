https://sputniknews.com.tr/20221112/madonna-kopek-taklidi-yaparak-mama-kabindan-su-icti-gittikce-daha-da-utanc-verici-oluyor-1063352186.html

Madonna köpek taklidi yaparak mama kabından su içti: 'Gittikçe daha da utanç verici oluyor'

Madonna köpek taklidi yaparak mama kabından su içti: 'Gittikçe daha da utanç verici oluyor'

Son dönemde Instagram'a yüklediği fotoğraf ve videolarla adından bahsettiren Madonna, bu sefer de köpek taklidi yaparak mama kabından su içtiği görüntülerini... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T10:44+0300

2022-11-12T10:44+0300

2022-11-12T10:44+0300

yaşam

madonna

köpek

mama

su

instagram

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Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna sosyal medyadaki dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Ünlü yıldızın 10 Kasım'da Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda bir evcil hayvanın mama kabından su içtiği görüldü.Hayranları Madonna'nın bu davranışlarını sert bir dille eleştirdi. Bir kullanıcı, "Gittikçe daha da utanç verici oluyor. Senin hayranın olmak artık hiç kolay değil. Sen bir ikondun" diye yazarken, başka bir takipçisi ise yorumlarda şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20211126/madonna-instagrama-tepki-gosterdi-kirk-yillik-cinsiyetcilikle-akil-sagligimi-korumayi-basardim-1051179458.html

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madonna, köpek, mama, su, instagram