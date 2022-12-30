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https://sputniknews.com.tr/20221230/kres-yardiminda-vergi-istisnasi-yukseldi-1065215632.html
Kreş yardımında vergi istisnası yükseldi
Kreş yardımında vergi istisnası yükseldi
İşverenlerin kadın çalışanlara her bir çocuk için yaptığı kreş yardımında vergi istisnası tutarı 3235 liradan 5004 liraya yükseltildi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T13:46+0300
2022-12-30T13:46+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
vergi
kreş
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2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi.Düzenlemede, yol ve yemek ücretlerinin yanı sıra kreş yardımı vergi istisna tutarlarının artırılması da yer aldı.Buna göre; kadın çalışanlara her bir çocuk için verilen kreş yardımında vergi istisnası tutarı 3 bin 235 liradan 5 bin 4 liraya yükseltildi.
https://sputniknews.com.tr/20221230/bakan-nebati-2023-yili-ucret-gelirlerinde-uygulanacak-gelir-vergisi-tarifesini-belirledik-1065210879.html
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hazine ve maliye bakanlığı, vergi, kreş
hazine ve maliye bakanlığı, vergi, kreş

Kreş yardımında vergi istisnası yükseldi

13:46 30.12.2022
© AAKreş
Kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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İşverenlerin kadın çalışanlara her bir çocuk için yaptığı kreş yardımında vergi istisnası tutarı 3235 liradan 5004 liraya yükseltildi.
2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi.
Düzenlemede, yol ve yemek ücretlerinin yanı sıra kreş yardımı vergi istisna tutarlarının artırılması da yer aldı.
Buna göre; kadın çalışanlara her bir çocuk için verilen kreş yardımında vergi istisnası tutarı 3 bin 235 liradan 5 bin 4 liraya yükseltildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
EKONOMİ
Bakan Nebati: 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik
11:13
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