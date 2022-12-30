https://sputniknews.com.tr/20221230/kres-yardiminda-vergi-istisnasi-yukseldi-1065215632.html

Kreş yardımında vergi istisnası yükseldi

Kreş yardımında vergi istisnası yükseldi

İşverenlerin kadın çalışanlara her bir çocuk için yaptığı kreş yardımında vergi istisnası tutarı 3235 liradan 5004 liraya yükseltildi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T13:46+0300

2022-12-30T13:46+0300

2022-12-30T13:46+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

vergi

kreş

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2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi.Düzenlemede, yol ve yemek ücretlerinin yanı sıra kreş yardımı vergi istisna tutarlarının artırılması da yer aldı.Buna göre; kadın çalışanlara her bir çocuk için verilen kreş yardımında vergi istisnası tutarı 3 bin 235 liradan 5 bin 4 liraya yükseltildi.

https://sputniknews.com.tr/20221230/bakan-nebati-2023-yili-ucret-gelirlerinde-uygulanacak-gelir-vergisi-tarifesini-belirledik-1065210879.html

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Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, vergi, kreş