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https://sputniknews.com.tr/20221230/bakan-nebati-2023-yili-ucret-gelirlerinde-uygulanacak-gelir-vergisi-tarifesini-belirledik-1065210879.html
Bakan Nebati: 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik
Bakan Nebati: 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den vergi dilimi açıklaması geldi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den vergi dilimi açıklaması geldi.Bakan Nebati açıklamasında şu noktalara dikkat çekti:
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nureddin nebati

Bakan Nebati: 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik

11:13 30.12.2022 (güncellendi: 11:16 30.12.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den vergi dilimi açıklaması geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den vergi dilimi açıklaması geldi.
Bakan Nebati açıklamasında şu noktalara dikkat çekti:
"2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik. Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz. Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır. 2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır. Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz. Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz. Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun!"
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