https://sputniknews.com.tr/20221230/istanbulkart-icin-yeni-uygulama-1-ocakta-basliyor-1065232747.html
İstanbulkart için yeni uygulama 1 Ocak’ta başlıyor
İstanbulkart için yeni uygulama 1 Ocak’ta başlıyor
İstanbul’da 1 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle resmi tatillerdeki ücretsiz ulaşımdan sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabilecek. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T19:31+0300
2022-12-30T19:31+0300
2022-12-30T19:32+0300
türkiye
istanbulkart
yeni yıl
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbulkart Kişiselleştirme kampanyası kapsamında 1 Ocak 2023 itibarıyla aktarma, mesafe bazlı ücret iadesi ve resmî tatillerde ücretsiz ulaşım gibi haklar sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için geçerli olacak. 2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.İstanbullulara özel olan bu haklardan faydalanmak isteyen kullanıcıların ise anonim İstanbulkartlarını kişiselleştirmesi gerekecek. Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar ulaşım ve alışverişlerde kullanılmaya devam edecek ancak İstanbulkart'a özel kampanyalardan faydalanamayacak.İşlem mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden yapılabilirİstanbulkart'ı kişiselleştirebilmek için, www.kisisellestir.istanbul adresindeki form doldurulabilir. İstanbulkart Mobil uygulamasının ana sayfasından "kart ekle" alanındaki yönlendirmeler takip edilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabilir. Bu adımların yanı sıra 153 ile iletişime geçilerek kartlarını kolayca kişiselleştirme işlemi yapılabilir.Özel statüdeki kartlar kampanyalardan yararlanmaya devam edecekKişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart'ta yapılabilecek. Özel statüdeki İstanbulkartlar (öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü) ise kampanyaların hepsinden faydalanmaya devam edecek. Kırmızı renkli anonim İstanbulkartlar, biletmatikler ve yetkili noktalar aracılığı ile isteyen herkes tarafından alınabilir ve anında kullanılabilir. Kişiselleştirme işlemi yapmak istemeyen kullanıcılar ise anonim İstanbulkartları ile ulaşımdan faydalanmaya devam edebilecek.
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istanbulkart, yeni yıl, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbulkart, yeni yıl, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
İstanbulkart için yeni uygulama 1 Ocak’ta başlıyor
19:31 30.12.2022 (güncellendi: 19:32 30.12.2022) Abone ol
İstanbul’da 1 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle resmi tatillerdeki ücretsiz ulaşımdan sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabilecek.
İstanbulkart Kişiselleştirme kampanyası kapsamında 1 Ocak 2023 itibarıyla aktarma, mesafe bazlı ücret iadesi ve resmî tatillerde ücretsiz ulaşım gibi haklar sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için geçerli olacak. 2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.
İstanbullulara özel olan bu haklardan faydalanmak isteyen kullanıcıların ise anonim İstanbulkartlarını kişiselleştirmesi gerekecek. Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar ulaşım ve alışverişlerde kullanılmaya devam edecek ancak İstanbulkart'a özel kampanyalardan faydalanamayacak.
İşlem mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden yapılabilir
İstanbulkart'ı kişiselleştirebilmek için, www.kisisellestir.istanbul adresindeki form doldurulabilir. İstanbulkart Mobil uygulamasının ana sayfasından "kart ekle" alanındaki yönlendirmeler takip edilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabilir. Bu adımların yanı sıra 153 ile iletişime geçilerek kartlarını kolayca kişiselleştirme işlemi yapılabilir.
Özel statüdeki kartlar kampanyalardan yararlanmaya devam edecek
Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart'ta yapılabilecek. Özel statüdeki İstanbulkartlar (öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü) ise kampanyaların hepsinden faydalanmaya devam edecek. Kırmızı renkli anonim İstanbulkartlar, biletmatikler ve yetkili noktalar aracılığı ile isteyen herkes tarafından alınabilir ve anında kullanılabilir. Kişiselleştirme işlemi yapmak istemeyen kullanıcılar ise anonim İstanbulkartları ile ulaşımdan faydalanmaya devam edebilecek.