https://sputniknews.com.tr/20221230/istanbul-bogazinda-yilbasi-oncesi-teknelere-kacak-ve-sahte-icki-denetimi-1065204527.html
İstanbul Boğazı'nda yılbaşı öncesi teknelere kaçak ve sahte içki denetimi
İstanbul Boğazı'nda yılbaşı öncesi teknelere kaçak ve sahte içki denetimi
İstanbul Boğazı’nda yılbaşı öncesi eğlence organizasyonu yapan teknelere kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T03:28+0300
2022-12-30T03:28+0300
2022-12-30T04:28+0300
türkiye
alkol
denetim
metil alkol
alkol zehirlenmesi
istanbul
tekne
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Beşiktaş'da ve çevre ilçelerde yılbaşı öncesi, eğlence organizasyonu yapan teknelere yönelik kaçak alkol denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde tekne işletmelerinin servis edilen ürünlerin bandrollerini ve iş yerinin hijyen kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da katılığı denetimde ekipler işletmelerin gerekli evrakları tam olup olmadığını kontrol etti.İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “7 gün 24 saat esasına göre, 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu çerçevesinde halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması ile ilgili çiftlikten sofraya kadar bütün aşamaları denetliyoruz. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi olduğu gibi yılbaşı öncesi de özellikle alkol tüketilen ve alkol üretilen işyerlerinde denetimlerimizi biraz daha sıklaştırıyoruz. Denizde Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile beraber, karada polisimiz ve jandarmamız ile beraber denetimlerimizi sıklaştırıyoruz bu dönemde. Bu dönemde Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve ekiplerimiz ile beraber Boğaz'a açılacak ve alkol sunumu yapacak teknelerde denetimlerimizi gerçekleştirdik. Önce evraklarının kontrolünü yapıyoruz, Maliye Bakanlığınca geliştirilen barkod okuma cihazlarıyla bandrolleri gerçek mi değil mi onun kontrolünü yapıyoruz. Ayrıca işletmenin alkol sunumu ile belgeleri var mı? TAPDK belgeleri var mı, ruhsatları var mı, çalışanların hijyen belgeleri var mı, ilaçlama belgeleri var mı? Kontrollerini yapmak suretiyle denetimimizi sonlandırıyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20221218/kocaelide-171-sise-sahte-alkol-ele-gecirildi-3-gozalti-1064715939.html
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alkol, denetim, metil alkol, alkol zehirlenmesi, istanbul, tekne
alkol, denetim, metil alkol, alkol zehirlenmesi, istanbul, tekne
İstanbul Boğazı'nda yılbaşı öncesi teknelere kaçak ve sahte içki denetimi
03:28 30.12.2022 (güncellendi: 04:28 30.12.2022) Abone ol
İstanbul Boğazı’nda yılbaşı öncesi eğlence organizasyonu yapan teknelere kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde işletmelerin belgeleri de tek tek kontrol edildi.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Beşiktaş'da ve çevre ilçelerde yılbaşı öncesi, eğlence organizasyonu yapan teknelere yönelik kaçak alkol denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde tekne işletmelerinin servis edilen ürünlerin bandrollerini ve iş yerinin hijyen kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da katılığı denetimde ekipler işletmelerin gerekli evrakları tam olup olmadığını kontrol etti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“7 gün 24 saat esasına göre, 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu çerçevesinde halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması ile ilgili çiftlikten sofraya kadar bütün aşamaları denetliyoruz. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi olduğu gibi yılbaşı öncesi de özellikle alkol tüketilen ve alkol üretilen işyerlerinde denetimlerimizi biraz daha sıklaştırıyoruz. Denizde Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile beraber, karada polisimiz ve jandarmamız ile beraber denetimlerimizi sıklaştırıyoruz bu dönemde. Bu dönemde Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve ekiplerimiz ile beraber Boğaz'a açılacak ve alkol sunumu yapacak teknelerde denetimlerimizi gerçekleştirdik. Önce evraklarının kontrolünü yapıyoruz, Maliye Bakanlığınca geliştirilen barkod okuma cihazlarıyla bandrolleri gerçek mi değil mi onun kontrolünü yapıyoruz. Ayrıca işletmenin alkol sunumu ile belgeleri var mı? TAPDK belgeleri var mı, ruhsatları var mı, çalışanların hijyen belgeleri var mı, ilaçlama belgeleri var mı? Kontrollerini yapmak suretiyle denetimimizi sonlandırıyoruz."