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Gazprom, 20 yılda Mavi Akım yoluyla Türkiye'ye yaklaşık 218 milyar metreküp gaz pompaladı
Gazprom, 20 yılda Mavi Akım yoluyla Türkiye'ye yaklaşık 218 milyar metreküp gaz pompaladı
Gazprom'un Mavi Akım doğalgaz boru hattının hizmete girdiği 2002 yılından bu yana Türkiye'ye yaklaşık 218 milyar metreküp gaz pompaladığı açıklandı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T15:38+0300
2022-12-30T15:38+0300
ekonomi
gazprom
mavi akım
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Gazprom Transgaz Krasnodar Genel Müdürü Denis Vasyukov yaptığı açıklamada, Gazprom Export’un 2021 yılında Mavi Akım yoluyla Türkiye'ye önceki yılın yaklaşık 2 katı olan 15.98 milyar metreküplük rekor miktarda gaz pompaladığını, boru hattının hizmete girdiği 2002 yılından bu yana Türkiye'ye yaklaşık 218 milyar metreküp gaz tedarik edildiğini belirtti.Vasyukov, “Bu günlerde ekibimiz anlamlı bir tarihi kutluyor. 30 Aralık'ta Rusya'nın ilk deniz doğalgaz boru hattı Mavi Akım’ın 20. yıl dönümü. Bu süre zarfında yaklaşık 218 milyar metreküp Rus gazı Mavi Akım yoluyla tedarik edildi. Bu eşsiz projede yer alan herkesi tebrik ediyorum, çalışmalarınızın sonuçlarından, aldığınız kararlardan, dayanıklılığınızdan ve gücünüzden ilham almaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.Mavi Akım 2002 yılı sonunda kullanıma açılmış ve Şubat 2003'te boru hattı üzerinden endüstriyel gaz arzı başlamıştı. Proje kapasitesi yıllık 16 milyar metreküp olan boru hattı toplam bin 213 km uzunluğunda.
https://sputniknews.com.tr/20221228/gazprom-cine-dogalgaz-tedarikinde-yeni-rekor-kirildi-1065138240.html
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gazprom, mavi akım, doğalgaz
gazprom, mavi akım, doğalgaz

Gazprom, 20 yılda Mavi Akım yoluyla Türkiye'ye yaklaşık 218 milyar metreküp gaz pompaladı

15:38 30.12.2022
© SputnikGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
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Gazprom'un Mavi Akım doğalgaz boru hattının hizmete girdiği 2002 yılından bu yana Türkiye'ye yaklaşık 218 milyar metreküp gaz pompaladığı açıklandı.
Gazprom Transgaz Krasnodar Genel Müdürü Denis Vasyukov yaptığı açıklamada, Gazprom Export’un 2021 yılında Mavi Akım yoluyla Türkiye'ye önceki yılın yaklaşık 2 katı olan 15.98 milyar metreküplük rekor miktarda gaz pompaladığını, boru hattının hizmete girdiği 2002 yılından bu yana Türkiye'ye yaklaşık 218 milyar metreküp gaz tedarik edildiğini belirtti.
Vasyukov, “Bu günlerde ekibimiz anlamlı bir tarihi kutluyor. 30 Aralık'ta Rusya'nın ilk deniz doğalgaz boru hattı Mavi Akım’ın 20. yıl dönümü. Bu süre zarfında yaklaşık 218 milyar metreküp Rus gazı Mavi Akım yoluyla tedarik edildi. Bu eşsiz projede yer alan herkesi tebrik ediyorum, çalışmalarınızın sonuçlarından, aldığınız kararlardan, dayanıklılığınızdan ve gücünüzden ilham almaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Mavi Akım 2002 yılı sonunda kullanıma açılmış ve Şubat 2003'te boru hattı üzerinden endüstriyel gaz arzı başlamıştı. Proje kapasitesi yıllık 16 milyar metreküp olan boru hattı toplam bin 213 km uzunluğunda.
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