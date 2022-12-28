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https://sputniknews.com.tr/20221228/gazprom-cine-dogalgaz-tedarikinde-yeni-rekor-kirildi-1065138240.html
Gazprom: Çin’e doğalgaz tedarikinde yeni rekor kırıldı
Gazprom: Çin’e doğalgaz tedarikinde yeni rekor kırıldı
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, şirketin bu yıl 412 milyar 600 milyon metreküp doğalgaz ürettiğini belirtti. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Miller, “Bu gaz, yurt içindeki tüketicilerimize karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmemize ve ihracat için gerekli hacimleri sağlamamıza yetecek. 243 milyar 100 milyon metreküp gaz, Gapzprom’un gaz iletim sisteminden Rusyalı tüketicilerimize sağlanacak. 100 milyar 900 milyon metreküp doğalgaz da yurt dışına sağlanacak” açıklamasında bulundu.Çin’e gaz tedarikinde yeni rekorun kırıldığını bildiren Gazprom Başkanı, kontratta belirtilen rakamın üzerinde yapılan gaz sevkiyatının yüzde 18.7 oranında gerçekleştiğini kaydetti.Çin’e gaz tedarikinin en kısa zamanda yıllık 48 milyar metreküp olacağını bildiren Miller, Moğolistan transitiyle birlikte bu tedarikin 100 milyar metreküp olacağını kaydetti.2022’inin “hiç ama hiç kolay olmadığını” dile getiren Miller, “Enerji piyasalarında kelimenin tam anlamıyla topyekûn değişimler yaşandı. Eskiden bu tür değişikliklere ‘aşırı dalgalanma’ derdik, yıl sonuna doğru bunun ‘türbülans’ olduğunu söylemeye başladık” dedi.Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi projesi uygulanmaya başladıYıl sonu toplantısında konuşan Miller, “Türkiye tarafıyla birlikte bu ülkede doğalgaz dağıtım merkezi projesini uygulamaya başladık. Bu karar, iki ülke liderleri düzeyinde alındı ve biz bu projeyi uygulamaya başladık” açıklamasında bulundu.“Dağıtım merkezi, doğalgaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırmayı sağlama fırsatını verecek” diyen Miller, TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının eksiksiz çalıştığını kaydetti.
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gazprom, çin, türkiye
gazprom, çin, türkiye

Gazprom: Çin’e doğalgaz tedarikinde yeni rekor kırıldı

17:38 28.12.2022 (güncellendi: 17:47 28.12.2022)
© AP Photo / Michael SohnGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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Gazprom Başkanı Aleksey Miller, şirketin bu yıl 412 milyar 600 milyon metreküp doğalgaz ürettiğini belirtti.
Miller, “Bu gaz, yurt içindeki tüketicilerimize karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmemize ve ihracat için gerekli hacimleri sağlamamıza yetecek. 243 milyar 100 milyon metreküp gaz, Gapzprom’un gaz iletim sisteminden Rusyalı tüketicilerimize sağlanacak. 100 milyar 900 milyon metreküp doğalgaz da yurt dışına sağlanacak” açıklamasında bulundu.
Çin’e gaz tedarikinde yeni rekorun kırıldığını bildiren Gazprom Başkanı, kontratta belirtilen rakamın üzerinde yapılan gaz sevkiyatının yüzde 18.7 oranında gerçekleştiğini kaydetti.
Çin’e gaz tedarikinin en kısa zamanda yıllık 48 milyar metreküp olacağını bildiren Miller, Moğolistan transitiyle birlikte bu tedarikin 100 milyar metreküp olacağını kaydetti.
2022’inin “hiç ama hiç kolay olmadığını” dile getiren Miller, “Enerji piyasalarında kelimenin tam anlamıyla topyekûn değişimler yaşandı. Eskiden bu tür değişikliklere ‘aşırı dalgalanma’ derdik, yıl sonuna doğru bunun ‘türbülans’ olduğunu söylemeye başladık” dedi.

Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi projesi uygulanmaya başladı

Yıl sonu toplantısında konuşan Miller, “Türkiye tarafıyla birlikte bu ülkede doğalgaz dağıtım merkezi projesini uygulamaya başladık. Bu karar, iki ülke liderleri düzeyinde alındı ve biz bu projeyi uygulamaya başladık” açıklamasında bulundu.
“Dağıtım merkezi, doğalgaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırmayı sağlama fırsatını verecek” diyen Miller, TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının eksiksiz çalıştığını kaydetti.
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