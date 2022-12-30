Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221230/efsane-futbolcu-pelenin-cenaze-toreni-3-ocakta-yapilacak-1065204160.html
Efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni 3 Ocak'ta yapılacak
Efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni 3 Ocak'ta yapılacak
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni, 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenlenecek. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T02:35+0300
2022-12-30T02:37+0300
spor
pele
cenaze
futbol
brezilya
sao paulo
santos
güney amerika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065201337_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_6fa38be2c5af5d82f09d0678993dc060.jpg
Santos Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Pele'nin cenaze töreni Sao Paulo eyaletine 80 kilometre uzaklıktaki Santos kentindeki Urbano Caldeira Stadyumu'nda yapılacak.Törenin detaylarına ilişkin Brezilya basınında çıkan haberlerde, stadyumdaki törenin ardından Pele'nin cenazesinin kortej eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.Öte yandan Pele'nin cenazesinin Kanal 6 bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes'in evine de götürüleceği bilgisi paylaşıldı.Pele, Santos'taki Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığı'nda aile bireylerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.Başarı dolu Santos yıllarıPele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer ve yaşam bıraktı.Kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl giydiği Santos formasıyla binin üzerinde gole imza atan Pele'nin heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer Maracana Stadı'nın önüne dikildi.Pele, takımıyla geçirdiği 19 yıl boyunca 10 eyalet ve 6 lig şampiyonluğu, ikişer Libertadores Kupası ve Kıtalar Arası Kupa kazandı.'Siyah İnci', 'Futbolun Kralı', 'Kral Pele' gibi lakaplar takılan efsane futbolcu, bin gol barajını aşan oyunculardan biri oldu.Pele, bin 363 maçlık kariyerine bin 279 gol sığdırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221230/brezilyali-efsane-futbolcu-pele-82-yasinda-hayatini-kaybetti-1065200938.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065201337_66:0:1135:802_1920x0_80_0_0_e072bb20a4a3f1e5eb3f8bf7c5562cac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pele, cenaze, futbol, brezilya, sao paulo, santos, güney amerika
pele, cenaze, futbol, brezilya, sao paulo, santos, güney amerika

Efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni 3 Ocak'ta yapılacak

02:35 30.12.2022 (güncellendi: 02:37 30.12.2022)
© AAPele
Pele - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni, 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenlenecek.
Santos Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Pele'nin cenaze töreni Sao Paulo eyaletine 80 kilometre uzaklıktaki Santos kentindeki Urbano Caldeira Stadyumu'nda yapılacak.
Törenin detaylarına ilişkin Brezilya basınında çıkan haberlerde, stadyumdaki törenin ardından Pele'nin cenazesinin kortej eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Öte yandan Pele'nin cenazesinin Kanal 6 bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes'in evine de götürüleceği bilgisi paylaşıldı.
Pele, Santos'taki Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığı'nda aile bireylerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Başarı dolu Santos yılları

Pele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer ve yaşam bıraktı.
Kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl giydiği Santos formasıyla binin üzerinde gole imza atan Pele'nin heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer Maracana Stadı'nın önüne dikildi.
Pele, takımıyla geçirdiği 19 yıl boyunca 10 eyalet ve 6 lig şampiyonluğu, ikişer Libertadores Kupası ve Kıtalar Arası Kupa kazandı.
'Siyah İnci', 'Futbolun Kralı', 'Kral Pele' gibi lakaplar takılan efsane futbolcu, bin gol barajını aşan oyunculardan biri oldu.
Pele, bin 363 maçlık kariyerine bin 279 gol sığdırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmişti.
Pele - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
MULTİMEDYA
Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti
01:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала