https://sputniknews.com.tr/20221230/efsane-futbolcu-pelenin-cenaze-toreni-3-ocakta-yapilacak-1065204160.html

Efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni 3 Ocak'ta yapılacak

Efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni 3 Ocak'ta yapılacak

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni, 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenlenecek. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

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spor

pele

cenaze

futbol

brezilya

sao paulo

santos

güney amerika

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Santos Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Pele'nin cenaze töreni Sao Paulo eyaletine 80 kilometre uzaklıktaki Santos kentindeki Urbano Caldeira Stadyumu'nda yapılacak.Törenin detaylarına ilişkin Brezilya basınında çıkan haberlerde, stadyumdaki törenin ardından Pele'nin cenazesinin kortej eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.Öte yandan Pele'nin cenazesinin Kanal 6 bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes'in evine de götürüleceği bilgisi paylaşıldı.Pele, Santos'taki Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığı'nda aile bireylerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.Başarı dolu Santos yıllarıPele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer ve yaşam bıraktı.Kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl giydiği Santos formasıyla binin üzerinde gole imza atan Pele'nin heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer Maracana Stadı'nın önüne dikildi.Pele, takımıyla geçirdiği 19 yıl boyunca 10 eyalet ve 6 lig şampiyonluğu, ikişer Libertadores Kupası ve Kıtalar Arası Kupa kazandı.'Siyah İnci', 'Futbolun Kralı', 'Kral Pele' gibi lakaplar takılan efsane futbolcu, bin gol barajını aşan oyunculardan biri oldu.Pele, bin 363 maçlık kariyerine bin 279 gol sığdırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221230/brezilyali-efsane-futbolcu-pele-82-yasinda-hayatini-kaybetti-1065200938.html

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