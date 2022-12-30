https://sputniknews.com.tr/20221230/cumhurbaskanligi-savunma-sanayii-baskani-demir-siper-fuzesi-100-kilometre-menzili-asti-1065240502.html
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'SİPER füzesi 100 kilometre menzili aştı'
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'SİPER füzesi 100 kilometre menzili aştı'
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER Ürün-1 Sistemi'nden güdümlü test füzesiyle, 100 kilometreyi aşan menzildeki hedefin başarıyla... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T23:14+0300
2022-12-30T23:14+0300
2022-12-30T23:15+0300
savunma
ismail demir
savunma sanayii başkanı ismail demir
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İsmail Demir, Twitter hesabından, SİPER Ürün-1 Sistemi'nin atışına ilişkin paylaşım yaptı.Savunma sanayisinden Türkiye Yüzyılı'na girerken millete yeni yıl hediyesi vurgusu yapan Demir, "Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sistemi'nden güdümlü test füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadesini kullandı.
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ismail demir, savunma sanayii başkanı ismail demir
ismail demir, savunma sanayii başkanı ismail demir
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'SİPER füzesi 100 kilometre menzili aştı'
23:14 30.12.2022 (güncellendi: 23:15 30.12.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER Ürün-1 Sistemi'nden güdümlü test füzesiyle, 100 kilometreyi aşan menzildeki hedefin başarıyla vurulduğunu bildirdi.
İsmail Demir, Twitter hesabından, SİPER Ürün-1 Sistemi'nin atışına ilişkin paylaşım yaptı.
Savunma sanayisinden Türkiye Yüzyılı'na girerken millete yeni yıl hediyesi vurgusu yapan Demir, "Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sistemi'nden güdümlü test füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadesini kullandı.