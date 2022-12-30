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https://sputniknews.com.tr/20221230/can-dundar-gri-listeye-eklendi-1065225003.html
Can Dündar 'gri liste'ye eklendi
Can Dündar 'gri liste'ye eklendi
Can Dündar, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terör arananlar’ listesine ‘gri’ kategoriden eklendi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T16:59+0300
2022-12-30T17:00+0300
gazeteci
can dündar
gri liste
terör
türkiye
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Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terör arananlar’ listesine eklendi. ‘Gri’ kategoride yer alan Dündar'ın 'FETÖ/PYD Terör Örgütü'nden arandığı ifade edildi. Gri listeden arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar’a 2015’te yayımlanan MİT TIR’ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar’ın mal varlıklarına el konmuştuDündar hakkında en son eylülde bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220905/can-dundar-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-1060827235.html
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gazeteci, can dündar, gri liste, terör
gazeteci, can dündar, gri liste, terör

Can Dündar 'gri liste'ye eklendi

16:59 30.12.2022 (güncellendi: 17:00 30.12.2022)
© AA / Onur ÇobanCan Dündar
Can Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA / Onur Çoban
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Can Dündar, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terör arananlar’ listesine ‘gri’ kategoriden eklendi.
Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terör arananlar’ listesine eklendi. ‘Gri’ kategoride yer alan Dündar'ın 'FETÖ/PYD Terör Örgütü'nden arandığı ifade edildi. Gri listeden arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar’a 2015’te yayımlanan MİT TIR’ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar’ın mal varlıklarına el konmuştu
Dündar hakkında en son eylülde bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
Can Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
TÜRKİYE
Can Dündar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
5 Eylül, 17:41
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