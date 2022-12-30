https://sputniknews.com.tr/20221230/can-dundar-gri-listeye-eklendi-1065225003.html

Can Dündar 'gri liste'ye eklendi

Can Dündar 'gri liste'ye eklendi

Can Dündar, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terör arananlar’ listesine ‘gri’ kategoriden eklendi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T16:59+0300

2022-12-30T16:59+0300

2022-12-30T17:00+0300

gazeteci

can dündar

gri liste

terör

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102189/64/1021896416_0:27:1025:603_1920x0_80_0_0_51afa4f148877a7b278c4814e55e70a5.jpg

Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terör arananlar’ listesine eklendi. ‘Gri’ kategoride yer alan Dündar'ın 'FETÖ/PYD Terör Örgütü'nden arandığı ifade edildi. Gri listeden arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar’a 2015’te yayımlanan MİT TIR’ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar’ın mal varlıklarına el konmuştuDündar hakkında en son eylülde bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220905/can-dundar-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-1060827235.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazeteci, can dündar, gri liste, terör