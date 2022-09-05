https://sputniknews.com.tr/20220905/can-dundar-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-1060827235.html

Can Dündar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Can Dündar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Can Dündar hakkında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden Cumhurbaşkanına ve savcılara yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk Milletini... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T17:41+0300

2022-09-05T17:41+0300

2022-09-05T17:57+0300

can dündar

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanına hakaret

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, halen yurt dışında yaşayan Can Dündar hakkında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldıCan Dündar hakkında MİT TIR'ları ve Gezi ana davası dosyaları kapsamında yakalama kararları bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20210708/can-dundara-saldiri-davasinda-karar-hukmun-aciklanmasi-geri-birakildi-iyi-hal-indirimi-uygulandi-1044918205.html

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can dündar, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret