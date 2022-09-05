https://sputniknews.com.tr/20220905/can-dundar-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-1060827235.html
Can Dündar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
Can Dündar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
Can Dündar hakkında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden Cumhurbaşkanına ve savcılara yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk Milletini... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T17:41+0300
2022-09-05T17:41+0300
2022-09-05T17:57+0300
can dündar
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanına hakaret
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, halen yurt dışında yaşayan Can Dündar hakkında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldıCan Dündar hakkında MİT TIR'ları ve Gezi ana davası dosyaları kapsamında yakalama kararları bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20210708/can-dundara-saldiri-davasinda-karar-hukmun-aciklanmasi-geri-birakildi-iyi-hal-indirimi-uygulandi-1044918205.html
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can dündar, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret
can dündar, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret
Can Dündar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
17:41 05.09.2022 (güncellendi: 17:57 05.09.2022) Abone ol
Can Dündar hakkında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden Cumhurbaşkanına ve savcılara yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, halen yurt dışında yaşayan Can Dündar hakkında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı
Can Dündar hakkında MİT TIR'ları ve Gezi ana davası dosyaları kapsamında yakalama kararları bulunuyor.