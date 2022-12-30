Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221230/brezilya-hukumeti-pelenin-vefati-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-etti-1065204814.html
Brezilya hükümeti Pele'nin vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti
Brezilya hükümeti Pele'nin vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Brezilya hükümeti, 3 günlük ulusal yas ilan etti. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T04:37+0300
2022-12-30T05:08+0300
yaşam
pele
brezilya
yas
ulusal yas
futbol
güney amerika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065201315_0:303:1056:897_1920x0_80_0_0_dba8a3fdafad72e2c4de11a34168faf8.jpg
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin ölümünden duyulan üzüntünün bir göstergesi olarak, bu kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren ülke geneli 3 günlük ulusal yas ilan edildi" ifadesine yer verildi.Bolsonaro, Twitter hesabından Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımında, "Tüm ailesinin ve arkadaşlarının bu zor günleri aşmaları için Tanrıya dua ediyorum. Pele, futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü ve Brezilya'nın adını futbol ile dünyaya duyurdu. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.Efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.Pele'nin cenaze töreninin 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenleneceği bildirilmişti.Seçilmiş Devlet Başkanı Silva'dan Pele için taziye mesajıBrezilya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, efsane futbolcu Pele'nin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Silva, "Brezilyalı gençlerin sahip olmadığı bir ayrıcalık edindim, Pele'yi Pacaembu ve Morumbi'de oynarken canlı izledim. Pele'nin şovunu gördüm. Çünkü top ona geldiğinde her zaman özel bir şey yaptı ve bu çoğunlukla golle sonuçlandı" ifadesini kullandı.Pele'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunan Silva, şunları kaydetti:Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221230/efsane-futbolcu-pelenin-cenaze-toreni-3-ocakta-yapilacak-1065204160.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065201315_0:204:1056:996_1920x0_80_0_0_a7a47c0a44fe99c35b296a1e41b97798.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pele, brezilya, yas, ulusal yas, futbol, güney amerika
pele, brezilya, yas, ulusal yas, futbol, güney amerika

Brezilya hükümeti Pele'nin vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti

04:37 30.12.2022 (güncellendi: 05:08 30.12.2022)
© AAPele
Pele - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Brezilya hükümeti, 3 günlük ulusal yas ilan etti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin ölümünden duyulan üzüntünün bir göstergesi olarak, bu kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren ülke geneli 3 günlük ulusal yas ilan edildi" ifadesine yer verildi.
Bolsonaro, Twitter hesabından Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımında, "Tüm ailesinin ve arkadaşlarının bu zor günleri aşmaları için Tanrıya dua ediyorum. Pele, futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü ve Brezilya'nın adını futbol ile dünyaya duyurdu. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
Efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.
Pele'nin cenaze töreninin 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenleneceği bildirilmişti.

Seçilmiş Devlet Başkanı Silva'dan Pele için taziye mesajı

Brezilya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, efsane futbolcu Pele'nin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Silva, "Brezilyalı gençlerin sahip olmadığı bir ayrıcalık edindim, Pele'yi Pacaembu ve Morumbi'de oynarken canlı izledim. Pele'nin şovunu gördüm. Çünkü top ona geldiğinde her zaman özel bir şey yaptı ve bu çoğunlukla golle sonuçlandı" ifadesini kullandı.
Pele'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunan Silva, şunları kaydetti:
"Ülkemizin adını onun kadar ileri götüren çok az Brezilyalı vardır. Dili Portekizceden ne kadar farklı olsa da, gezegenin dört bir yanından gelen yabancılar çok geçmeden sihirli kelimeyi telaffuz etmenin bir yolunu buldular: 'Pele'."
Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.
Pele - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
SPOR
Efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni 3 Ocak'ta yapılacak
02:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала