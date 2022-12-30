Brezilya hükümeti Pele'nin vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti
04:37 30.12.2022 (güncellendi: 05:08 30.12.2022)
© AAPele
© AA
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Brezilya hükümeti, 3 günlük ulusal yas ilan etti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin ölümünden duyulan üzüntünün bir göstergesi olarak, bu kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren ülke geneli 3 günlük ulusal yas ilan edildi" ifadesine yer verildi.
Bolsonaro, Twitter hesabından Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımında, "Tüm ailesinin ve arkadaşlarının bu zor günleri aşmaları için Tanrıya dua ediyorum. Pele, futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü ve Brezilya'nın adını futbol ile dünyaya duyurdu. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
- Com pesar o passamento de um homem, que pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria.— Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) December 29, 2022
- Que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia. pic.twitter.com/AVlw5IDUHX
Efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.
Pele'nin cenaze töreninin 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenleneceği bildirilmişti.
Seçilmiş Devlet Başkanı Silva'dan Pele için taziye mesajı
Brezilya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, efsane futbolcu Pele'nin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Silva, "Brezilyalı gençlerin sahip olmadığı bir ayrıcalık edindim, Pele'yi Pacaembu ve Morumbi'de oynarken canlı izledim. Pele'nin şovunu gördüm. Çünkü top ona geldiğinde her zaman özel bir şey yaptı ve bu çoğunlukla golle sonuçlandı" ifadesini kullandı.
Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol.— Lula (@LulaOficial) December 29, 2022
📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9
Pele'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunan Silva, şunları kaydetti:
"Ülkemizin adını onun kadar ileri götüren çok az Brezilyalı vardır. Dili Portekizceden ne kadar farklı olsa da, gezegenin dört bir yanından gelen yabancılar çok geçmeden sihirli kelimeyi telaffuz etmenin bir yolunu buldular: 'Pele'."
Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.