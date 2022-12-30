https://sputniknews.com.tr/20221230/brezilya-hukumeti-pelenin-vefati-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-etti-1065204814.html

Brezilya hükümeti Pele'nin vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti

Brezilya hükümeti Pele'nin vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Brezilya hükümeti, 3 günlük ulusal yas ilan etti. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T04:37+0300

2022-12-30T04:37+0300

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yaşam

pele

brezilya

yas

ulusal yas

futbol

güney amerika

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin ölümünden duyulan üzüntünün bir göstergesi olarak, bu kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren ülke geneli 3 günlük ulusal yas ilan edildi" ifadesine yer verildi.Bolsonaro, Twitter hesabından Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımında, "Tüm ailesinin ve arkadaşlarının bu zor günleri aşmaları için Tanrıya dua ediyorum. Pele, futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü ve Brezilya'nın adını futbol ile dünyaya duyurdu. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.Efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.Pele'nin cenaze töreninin 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenleneceği bildirilmişti.Seçilmiş Devlet Başkanı Silva'dan Pele için taziye mesajıBrezilya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, efsane futbolcu Pele'nin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Silva, "Brezilyalı gençlerin sahip olmadığı bir ayrıcalık edindim, Pele'yi Pacaembu ve Morumbi'de oynarken canlı izledim. Pele'nin şovunu gördüm. Çünkü top ona geldiğinde her zaman özel bir şey yaptı ve bu çoğunlukla golle sonuçlandı" ifadesini kullandı.Pele'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunan Silva, şunları kaydetti:Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221230/efsane-futbolcu-pelenin-cenaze-toreni-3-ocakta-yapilacak-1065204160.html

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pele, brezilya, yas, ulusal yas, futbol, güney amerika