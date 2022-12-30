https://sputniknews.com.tr/20221230/aym-hdpye-hazine-yardiminin-kesilmesini-6-ocakta-gorusecek-1065209936.html
AYM, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesini 6 Ocak'ta görüşecek
AYM, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesini 6 Ocak'ta görüşecek
Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin tarafından yapılan HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak'ta görüşeceği belirtildi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T11:04+0300
2022-12-30T11:04+0300
2022-12-30T11:04+0300
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HaberTürk’te yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı’nın HDP’nin Hazine yardımının kesilmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, başsavcılıktan talebe dair yazılı açıklama istedi. AYM, başsavcılığın talebini 6 Ocak’ta karara bağlayacak.HDP’ye 2023 için toplam 539 milyon TL Hazine yardımı yapılması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221027/aysel-tugluk-hakkinda-tahliye-karari--1062778120.html
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hdp, parti kapatma, aym
AYM, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesini 6 Ocak'ta görüşecek
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Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin tarafından yapılan HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak'ta görüşeceği belirtildi.
HaberTürk’te yer alan habere
göre, Anayasa
Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı’nın HDP’nin Hazine yardımının kesilmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, başsavcılıktan talebe dair yazılı açıklama istedi. AYM, başsavcılığın talebini 6 Ocak’ta karara bağlayacak.
HDP’ye 2023 için toplam 539 milyon TL Hazine yardımı yapılması öngörülüyor.