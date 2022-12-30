https://sputniknews.com.tr/20221230/armagan-caglayan-iki-kisi-beni-aramadi-cok-uzuldum-1065206000.html
Armağan Çağlayan: İki kişi beni aramadı, çok üzüldüm
Armağan Çağlayan: İki kişi beni aramadı, çok üzüldüm
Kanser tedavisi görmeye başladığını duyuran 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çok sayıda kişi tarafından destek mesajları için... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T07:09+0300
2022-12-30T07:09+0300
2022-12-30T07:09+0300
yaşam
armağan çağlayan
nükhet duru
kanser
kanser tedavisi
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Geçtiğimiz haftalarda kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan, Twitter hesabından hastalık süreciyle ilgili paylaşımlar yaptı. Çağlayan, kendisini aramayan iki ismi açıkladı ve çok üzüldüğünü ifade etti.Çağlayan, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221227/kansere-yakalandigini-duyuran-armagan-caglayandan-hakkindaki-olum-haberlerine-tepki-1065081010.html
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armağan çağlayan, nükhet duru, kanser, kanser tedavisi
armağan çağlayan, nükhet duru, kanser, kanser tedavisi
Armağan Çağlayan: İki kişi beni aramadı, çok üzüldüm
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Kanser tedavisi görmeye başladığını duyuran 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çok sayıda kişi tarafından destek mesajları için arandığını ancak iki kişinin aramadığını ve bunun kendisini çok üzdüğünü dile getirdi. Çağlayan, "Bu bir sitem değil" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan, Twitter hesabından hastalık süreciyle ilgili paylaşımlar yaptı. Çağlayan, kendisini aramayan iki ismi açıkladı ve çok üzüldüğünü ifade etti.
Çağlayan, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi saçma sağan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sirasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil. Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım…. Sonsuza dek…. En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan ‘kırılıyor’ ..”