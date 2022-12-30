https://sputniknews.com.tr/20221230/abdde-drag-queenlerin-cocuklara-hikaye-okumasi-asiri-sag-ve-asiri-solu-karsi-karsiya-getirdi-1065205212.html

ABD'de 'drag queenlerin' çocuklara hikaye okuması aşırı sağ ve aşırı solu karşı karşıya getirdi

ABD'de 'drag queenlerin' çocuklara hikaye okuması aşırı sağ ve aşırı solu karşı karşıya getirdi

New York'un Queens bölgesindeki Jackson Heights halk kütüphanesi önünde toplanan kalabalık, 'drag queen' olarak adlandırılan, kadın kılığına giren erkeklerin... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T05:15+0300

2022-12-30T05:15+0300

2022-12-30T05:15+0300

abd

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hikaye

new york

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lgbt

lgbt topluluğu

lgbti

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Aralarında 'Proud Boys' olarak bilinen aşırı sağ grupların da yer aldığı muhafazakarlar, LGBT üyeleri tarafından halk kütüphanelerinde düzenlenen 'Drag Hikaye Saati' etkinliğini "Çocuklar çocuk kalsın", "Çocukları cinselleştirmeyi bırakın", "Çocuklarımızı rahat bırakın" dövizleriyle sloganlar attı.Aşırı sol 'Antifa' grup üyelerinin eşlik ettiği LGBT destekçileri ise "Kütüphaneler herkes içindir", "Faşistler New York’tan defolun" sloganlarıyla karşılık verdi.Aşırı sağ ve aşırı sol görüşlü yüzlerce kişinin karşı karşıya gelmesiyle zaman zaman artan gerilim arbedeye dönüştü.New York Polisi barikatlar kurarak iki tarafı ayırmaya çalıştı.Kütüphanelerde 'drag queen' tartışmasıLGBT üyeleri ABD'de 2015'ten bugüne 'daha kapsayıcı' olduğu iddiasıyla bazı halka açık kütüphanelerde çocuklarla okuma etkinlikleri düzenliyor.Ailevi değerleri savunduklarını söyleyen muhafazakar gruplar ise çocukların "istismar edildiği" ve 'gelişimlerinin olumsuz etkilendiği' gerekçesiyle bu etkinliklere karşı çıkıyor.Ülkede bazı 'drag hikaye saati' etkinliklerinin internete yer alan görüntüleri tartışma yaratmış, hikaye anlatıcıların çocuklarla iletişim yöntemleri sorgulamalara neden olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221109/kanada-basbakani-trudeau-drag-yarisina-katilan-ilk-dunya-lideri-oluyor-1063238927.html

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abd, drag, drag queen, hikaye, new york, antifa, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti