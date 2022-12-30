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ABD'de 'drag queenlerin' çocuklara hikaye okuması aşırı sağ ve aşırı solu karşı karşıya getirdi
ABD'de 'drag queenlerin' çocuklara hikaye okuması aşırı sağ ve aşırı solu karşı karşıya getirdi
New York'un Queens bölgesindeki Jackson Heights halk kütüphanesi önünde toplanan kalabalık, 'drag queen' olarak adlandırılan, kadın kılığına giren erkeklerin... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T05:15+0300
2022-12-30T05:15+0300
abd
drag
drag queen
hikaye
new york
antifa
lgbt
lgbt topluluğu
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Aralarında 'Proud Boys' olarak bilinen aşırı sağ grupların da yer aldığı muhafazakarlar, LGBT üyeleri tarafından halk kütüphanelerinde düzenlenen 'Drag Hikaye Saati' etkinliğini "Çocuklar çocuk kalsın", "Çocukları cinselleştirmeyi bırakın", "Çocuklarımızı rahat bırakın" dövizleriyle sloganlar attı.Aşırı sol 'Antifa' grup üyelerinin eşlik ettiği LGBT destekçileri ise "Kütüphaneler herkes içindir", "Faşistler New York’tan defolun" sloganlarıyla karşılık verdi.Aşırı sağ ve aşırı sol görüşlü yüzlerce kişinin karşı karşıya gelmesiyle zaman zaman artan gerilim arbedeye dönüştü.New York Polisi barikatlar kurarak iki tarafı ayırmaya çalıştı.Kütüphanelerde 'drag queen' tartışmasıLGBT üyeleri ABD'de 2015'ten bugüne 'daha kapsayıcı' olduğu iddiasıyla bazı halka açık kütüphanelerde çocuklarla okuma etkinlikleri düzenliyor.Ailevi değerleri savunduklarını söyleyen muhafazakar gruplar ise çocukların "istismar edildiği" ve 'gelişimlerinin olumsuz etkilendiği' gerekçesiyle bu etkinliklere karşı çıkıyor.Ülkede bazı 'drag hikaye saati' etkinliklerinin internete yer alan görüntüleri tartışma yaratmış, hikaye anlatıcıların çocuklarla iletişim yöntemleri sorgulamalara neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221109/kanada-basbakani-trudeau-drag-yarisina-katilan-ilk-dunya-lideri-oluyor-1063238927.html
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abd, drag, drag queen, hikaye, new york, antifa, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti
abd, drag, drag queen, hikaye, new york, antifa, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti

ABD'de 'drag queenlerin' çocuklara hikaye okuması aşırı sağ ve aşırı solu karşı karşıya getirdi

05:15 30.12.2022
© AFP 2022New York'un Queens bölgesindeki Jackson Heights halk kütüphanesi önünde toplanan kalabalık, 'drag queen' olarak adlandırılan, kadın kılığına giren erkeklerin çocuklara hikayeler okumasını protesto etti.
New York'un Queens bölgesindeki Jackson Heights halk kütüphanesi önünde toplanan kalabalık, 'drag queen' olarak adlandırılan, kadın kılığına giren erkeklerin çocuklara hikayeler okumasını protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022
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New York'un Queens bölgesindeki Jackson Heights halk kütüphanesi önünde toplanan kalabalık, 'drag queen' olarak adlandırılan, kadın kılığına giren erkeklerin çocuklara hikayeler okumasını protesto etti.
Aralarında 'Proud Boys' olarak bilinen aşırı sağ grupların da yer aldığı muhafazakarlar, LGBT üyeleri tarafından halk kütüphanelerinde düzenlenen 'Drag Hikaye Saati' etkinliğini "Çocuklar çocuk kalsın", "Çocukları cinselleştirmeyi bırakın", "Çocuklarımızı rahat bırakın" dövizleriyle sloganlar attı.
Aşırı sol 'Antifa' grup üyelerinin eşlik ettiği LGBT destekçileri ise "Kütüphaneler herkes içindir", "Faşistler New York’tan defolun" sloganlarıyla karşılık verdi.
Aşırı sağ ve aşırı sol görüşlü yüzlerce kişinin karşı karşıya gelmesiyle zaman zaman artan gerilim arbedeye dönüştü.
New York Polisi barikatlar kurarak iki tarafı ayırmaya çalıştı.

Kütüphanelerde 'drag queen' tartışması

LGBT üyeleri ABD'de 2015'ten bugüne 'daha kapsayıcı' olduğu iddiasıyla bazı halka açık kütüphanelerde çocuklarla okuma etkinlikleri düzenliyor.
Ailevi değerleri savunduklarını söyleyen muhafazakar gruplar ise çocukların "istismar edildiği" ve 'gelişimlerinin olumsuz etkilendiği' gerekçesiyle bu etkinliklere karşı çıkıyor.
Ülkede bazı 'drag hikaye saati' etkinliklerinin internete yer alan görüntüleri tartışma yaratmış, hikaye anlatıcıların çocuklarla iletişim yöntemleri sorgulamalara neden olmuştu.
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