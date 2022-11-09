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Kanada Başbakanı Trudeau, 'Drag Yarışı'na katılan ilk dünya lideri oluyor
Kanada Başbakanı Trudeau, 'Drag Yarışı'na katılan ilk dünya lideri oluyor
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, karşı cinsin kıyafetlerini giyen kişilerin katılımıyla düzenlenen 'Drag Yarışı' isimli programa katılarak dünya çapında bir... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T14:09+0300
2022-11-09T14:23+0300
yaşam
kanada
justin trudeau
drag
drag yarışı
drag queen
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İlk olarak ünlü model ve 'Drag Queen' RuPaul tarafından ABD'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan televizyon programı Drag Yarışı, Kanada'da beklenmedik bir konuk ağırlayacak.'Kanada'nın Drag Yarışı: Kanada'ya karşı Dünya' isimli programın yapımcıları, Başbakan Justin Trudeau'nun televizyon şovuna çıkacağını duyurdu. Böylelikle Trudeau, RuPaul tarafından fonlanan Drag yarışmalarına katılım sağlayan ilk dünya lideri olacak.Konuya ilişkin yapılan haberlere Kanada Halk Partisi Lideri Maxime Bernier, Trudeau'nun 'bir ülkeyi yönetmektense, Drag Yarışı'nda bir jüri olmaya daha uygun' olduğunu söyledi.Drag Yarışı şovlarında, karşı cinsin kıyafetlerini giyerek abartılı makyaj ve kostümlerle sahneye çıkan kişiler birbirleriyle yarışıyor. Şimdiye dek Drag Yarışı programları İsveç, Avustralya, Meksika ve İngiltere gibi pek çok ülkede yayınlanmıştı.Kanada'da düzenlenecek olan yarışma ise ülke sınırlarını aşarak dünyanın pek çok ülkesinden gelen 9 'Drag Queen'in katılımıyla düzenlenecek ve uluslararası yarışma olarak bir ilke imza atacak. Jüri koltuğunda Jeanne Beker, Priyanka ve Anjulie'nin oturacağı yarışmanın ilk bölümünün 18 Kasım'da yayınlanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20211006/trudeau-sosyal-medyayi-2slgbtqqia-ile-salladi-nukleer-sifre-mi-yahut-klavyesinde-kedi-mi-dolasti-1049567032.html
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kanada, justin trudeau, drag, drag yarışı, drag queen
kanada, justin trudeau, drag, drag yarışı, drag queen

Kanada Başbakanı Trudeau, 'Drag Yarışı'na katılan ilk dünya lideri oluyor

14:09 09.11.2022 (güncellendi: 14:23 09.11.2022)
© AAKanada Başbakanı Justin Trudeau
Kanada Başbakanı Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, karşı cinsin kıyafetlerini giyen kişilerin katılımıyla düzenlenen 'Drag Yarışı' isimli programa katılarak dünya çapında bir ilki daha gerçekleştirecek.
İlk olarak ünlü model ve 'Drag Queen' RuPaul tarafından ABD'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan televizyon programı Drag Yarışı, Kanada'da beklenmedik bir konuk ağırlayacak.
'Kanada'nın Drag Yarışı: Kanada'ya karşı Dünya' isimli programın yapımcıları, Başbakan Justin Trudeau'nun televizyon şovuna çıkacağını duyurdu. Böylelikle Trudeau, RuPaul tarafından fonlanan Drag yarışmalarına katılım sağlayan ilk dünya lideri olacak.
Konuya ilişkin yapılan haberlere Kanada Halk Partisi Lideri Maxime Bernier, Trudeau'nun 'bir ülkeyi yönetmektense, Drag Yarışı'nda bir jüri olmaya daha uygun' olduğunu söyledi.
Drag Yarışı şovlarında, karşı cinsin kıyafetlerini giyerek abartılı makyaj ve kostümlerle sahneye çıkan kişiler birbirleriyle yarışıyor. Şimdiye dek Drag Yarışı programları İsveç, Avustralya, Meksika ve İngiltere gibi pek çok ülkede yayınlanmıştı.
Kanada'da düzenlenecek olan yarışma ise ülke sınırlarını aşarak dünyanın pek çok ülkesinden gelen 9 'Drag Queen'in katılımıyla düzenlenecek ve uluslararası yarışma olarak bir ilke imza atacak.
Jüri koltuğunda Jeanne Beker, Priyanka ve Anjulie'nin oturacağı yarışmanın ilk bölümünün 18 Kasım'da yayınlanması bekleniyor.
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