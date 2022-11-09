Kanada Başbakanı Trudeau, 'Drag Yarışı'na katılan ilk dünya lideri oluyor
14:09 09.11.2022 (güncellendi: 14:23 09.11.2022)
© AAKanada Başbakanı Justin Trudeau
© AA
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, karşı cinsin kıyafetlerini giyen kişilerin katılımıyla düzenlenen 'Drag Yarışı' isimli programa katılarak dünya çapında bir ilki daha gerçekleştirecek.
İlk olarak ünlü model ve 'Drag Queen' RuPaul tarafından ABD'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan televizyon programı Drag Yarışı, Kanada'da beklenmedik bir konuk ağırlayacak.
'Kanada'nın Drag Yarışı: Kanada'ya karşı Dünya' isimli programın yapımcıları, Başbakan Justin Trudeau'nun televizyon şovuna çıkacağını duyurdu. Böylelikle Trudeau, RuPaul tarafından fonlanan Drag yarışmalarına katılım sağlayan ilk dünya lideri olacak.
Konuya ilişkin yapılan haberlere Kanada Halk Partisi Lideri Maxime Bernier, Trudeau'nun 'bir ülkeyi yönetmektense, Drag Yarışı'nda bir jüri olmaya daha uygun' olduğunu söyledi.
He’s arguably more qualified to judge a drag race than to govern a country. https://t.co/GnYfSFJH7x— Maxime Bernier (@MaximeBernier) November 8, 2022
Drag Yarışı şovlarında, karşı cinsin kıyafetlerini giyerek abartılı makyaj ve kostümlerle sahneye çıkan kişiler birbirleriyle yarışıyor. Şimdiye dek Drag Yarışı programları İsveç, Avustralya, Meksika ve İngiltere gibi pek çok ülkede yayınlanmıştı.
Kanada'da düzenlenecek olan yarışma ise ülke sınırlarını aşarak dünyanın pek çok ülkesinden gelen 9 'Drag Queen'in katılımıyla düzenlenecek ve uluslararası yarışma olarak bir ilke imza atacak.
Blame it on the boogie🪩— Canada's Drag Race (@canadasdragrace) November 2, 2022
Join @Bhytes1, @mrbradgoreski, and @stayfabulous for the world premiere of #CanadasDragRace Canada vs the World, streaming November 18 on @CraveCanada pic.twitter.com/widWzOQtRg
Jüri koltuğunda Jeanne Beker, Priyanka ve Anjulie'nin oturacağı yarışmanın ilk bölümünün 18 Kasım'da yayınlanması bekleniyor.
The winner takes it all👑 Here's your first look at #CanadasDragRace Canada vs the World, streaming next Friday on @CraveCanada.— Canada's Drag Race (@canadasdragrace) November 8, 2022
Where to watch:
🇨🇦 @CraveCanada (Canada)
🇬🇧 @bbcthree (UK)
🌎 @wowpresentsplus (worldwide ex. Canada and UK) pic.twitter.com/QPThoaTxOW