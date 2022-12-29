https://sputniknews.com.tr/20221229/unlu-noel-sarkisindan-nefret-eden-cift-sarkiyi-yayindan-kaldirmak-icin-para-topluyor-1065165089.html
Ünlü Noel şarkısından nefret eden çift şarkıyı yayından kaldırmak için para topluyor
Ünlü Noel şarkısından nefret eden çift şarkıyı yayından kaldırmak için para topluyor
İsveç'te yaşayan bir çift, pop müzik ikilisi Wham!'in meşhur Noel şarkısı Last Christmas'tan bıktıkları için şarkının yayın haklarını satın almak üzere bağış... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T14:11+0300
2022-12-29T14:11+0300
2022-12-29T14:14+0300
yaşam
noel
şarkı
yasak
bağış
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1981'de Bushey'de kurulan, George Michael ve Andrew Ridgeley'den oluşan İngiliz pop ikilisi Wham!'in 1984'te çıkardığı 'Last Christmas' şarkısı, her Noel döneminde defalarca çalınıyor.Bu durum, İsveç'te yaşayan bir çifti harekete geçirdi.Tomas ve Hannah Mazetti çifti, çok çalındığı için bıktıkları parçanın yayın haklarını satın almak için bağış toplamaya başladı.Mazetti, şarkıya duyduğu nefretin 13 yıl önce eğitim gördüğü İngiltere'de bir kafede çalışırken başladığını söyleyerek, patronunun yılbaşı için müzik listesi hazırladığını, Last Christmas'ı günde 111 kez çaldığını ve bu yüzden şarkıdan tiksindiğini dile getirdi.62 bin dolar topladılarŞarkının yayın haklarını satın alıp yayından kaldırmak isteyen çift, şimdiye kadar 327 kişiden 62 bin dolar topladı.Çiftin aklına parçaya karşı harekete geçme fikri, 2021 Noel'inde arkadaşlarına "Bu parçayı bir kez daha duymamak için ne kadar öderdiniz?" sorusunu sormalarının ardından gelmişti.'Bazıları şarkıyı günde 500 kez dinlemeyi seviyor gibi ve bunlar bizim düşmanımız'Üç çocuk annesi Hannah Mazetti, "Şarkı günde 5 bin kez çalınıyor. Bizim gibi acı çeken kişilere yardım için bir şeyler yapılması gerektiğini düşündük. Bazıları şarkıyı günde 500 kez dinlemeyi seviyor gibi görünüyor ve bunlar bizim düşmanımız" ifadelerini kullandı.Mazetti, "Bazı kişiler bundan önce Mariah Carey'nin 'All I Want for Christmas'ı gibi yayından kaldırılması gereken daha kötü şarkılar olduğunu söylüyor. 'Beğenmiyorsanız kulaklık takın' diyenler de var" diye konuştu.Mariah Carey'nin adete bir Noel marşına dönen ‘All I Want For Christmas Is You’ (Noel İçin Tek İstediğim Sensin) adlı şarkısı, her yıl Noel döneminde yeniden en çpok dinlenenlerde zirveye çıkıyor.Şarkının farklı dijital platformlarda defalarca dinlenmesi, şarkıcının iki ay içinde ‘All I Want For Christmas Is You’ şarkısından 2.28 milyon dolar kazanmasını sağladı.
https://sputniknews.com.tr/20221228/mariah-carey-28-yillik-all-i-want-for-christmas-is-you-sarkisiyla-spotifyda-rekor-kirdi-1065133398.html
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noel, şarkı, yasak, bağış
noel, şarkı, yasak, bağış
Ünlü Noel şarkısından nefret eden çift şarkıyı yayından kaldırmak için para topluyor
14:11 29.12.2022 (güncellendi: 14:14 29.12.2022) Abone ol
İsveç'te yaşayan bir çift, pop müzik ikilisi Wham!'in meşhur Noel şarkısı Last Christmas'tan bıktıkları için şarkının yayın haklarını satın almak üzere bağış toplamaya başladı. Çift, şimdiye kadar yaklaşık 60 bin dolar toplamayı başardı.
1981'de Bushey'de kurulan, George Michael ve Andrew Ridgeley'den oluşan İngiliz pop ikilisi Wham!'in 1984'te çıkardığı 'Last Christmas' şarkısı, her Noel döneminde defalarca çalınıyor.
Bu durum, İsveç'te yaşayan bir çifti harekete geçirdi.
Tomas ve Hannah Mazetti çifti, çok çalındığı için bıktıkları parçanın yayın haklarını satın almak için bağış toplamaya başladı.
Mazetti, şarkıya duyduğu nefretin 13 yıl önce eğitim gördüğü İngiltere'de bir kafede çalışırken başladığını söyleyerek, patronunun yılbaşı için müzik listesi hazırladığını, Last Christmas'ı günde 111 kez çaldığını ve bu yüzden şarkıdan tiksindiğini dile getirdi.
62 bin dolar topladılar
Şarkının yayın haklarını satın alıp yayından kaldırmak isteyen çift, şimdiye kadar 327 kişiden 62 bin dolar topladı.
Çiftin aklına parçaya karşı harekete geçme fikri, 2021 Noel'inde arkadaşlarına "Bu parçayı bir kez daha duymamak için ne kadar öderdiniz?" sorusunu sormalarının ardından gelmişti.
'Bazıları şarkıyı günde 500 kez dinlemeyi seviyor gibi ve bunlar bizim düşmanımız'
Üç çocuk annesi Hannah Mazetti, "Şarkı günde 5 bin kez çalınıyor. Bizim gibi acı çeken kişilere yardım için bir şeyler yapılması gerektiğini düşündük. Bazıları şarkıyı günde 500 kez dinlemeyi seviyor gibi görünüyor ve bunlar bizim düşmanımız" ifadelerini kullandı.
Mazetti, "Bazı kişiler bundan önce Mariah Carey'nin 'All I Want for Christmas'ı gibi yayından kaldırılması gereken daha kötü şarkılar olduğunu söylüyor. 'Beğenmiyorsanız kulaklık takın' diyenler de var" diye konuştu.
Mariah Carey'nin adete bir Noel marşına dönen ‘All I Want For Christmas Is You’ (Noel İçin Tek İstediğim Sensin) adlı şarkısı, her yıl Noel döneminde yeniden en çpok dinlenenlerde zirveye çıkıyor.
Şarkının farklı dijital platformlarda defalarca dinlenmesi, şarkıcının iki ay içinde ‘All I Want For Christmas Is You’ şarkısından 2.28 milyon dolar kazanmasını sağladı.