Mariah Carey, 28 yıllık ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısıyla Spotify'da rekor kırdı
14:40 28.12.2022 (güncellendi: 14:44 28.12.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLNoel Baba - Santa Claus
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
Tüm dünyada Noel Bayramı'nın sembolleri arasında yer alan 'All I Want for Christmas is You’ şarkısı, yine takvimlerin Noel'i göstermesiyle revaçta. Mariah Carey'in 1994 yılında çıkardığı ikonik şarkı, aradan geçen 28 yıla rağmen Spotify'da tek bir gün içinde en çok dinlenen şarkı rekorunu kırdı.
ABD'li ünlü sanatçı Mariah Carey, 1994 çıkışlı 'All I Want for Christmas is You' (Noel için tek istediğim sensin) şarkısıyla Spotify'da rekor kırdı.
Şarkı, Hıristiyan dünyasında Noel Bayramı'nın birinci günü olarak kutlanan 24 Kasım'da 21 milyon 273 bin kez dinlendi. Böylelikle ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısı, Spotify'da bir günde en fazla dinlenen şarkı rekorunu elde etti.
“All I Want For Christmas Is You” by @MariahCarey breaks the record for the biggest single-day streams in global Spotify chart history (21.273 million). pic.twitter.com/BX9F93FtZo— Pop Crave (@PopCrave) December 25, 2022
Daha önce bu rekor, İngiliz şarkıcı Adele'in 2021'de çıkardığı 'Easy On Me' şarkısının elinde bulunuyordu. Easy On Me şarkısı, 24 saatte 19 milyon 747 bin dinlenme toplamıştı.
Mariah Carey'in ikonik Noel şarkısı, halihazırda Spotify'da en çok dinlenenler listesinde birinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada da, Noel'in bir diğer popüler şarkısı 'Wham!' imzalı 'Last Christmas' bulunuyor.
Son yıllarda bir klasik haline gelen ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısı, ABD'de birinci sıraya ilk kez 2020 yılında yükselmişti. 2021'de de benzer bir başarıyı elde eden şarkı, Billboard Hot 100 listesinde ve İngiltere'de en çok dinlenen şarkılar listesinde de birinci sıraya oturmuştu.
.@MariahCarey’s “All I Want For Christmas Is You” has officially broken the all-time record for the biggest streams in a day on Spotify with over 21.2 million streams.— Mariah Carey’s Legacy (Fan Page) (@MariahLegacy) December 25, 2022
Congratulations MC!
Merry Christmas and Happy #MariahSZN! pic.twitter.com/afwDUL3lcH
1 Kasım, 14:29