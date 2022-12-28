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https://sputniknews.com.tr/20221228/mariah-carey-28-yillik-all-i-want-for-christmas-is-you-sarkisiyla-spotifyda-rekor-kirdi-1065133398.html
Mariah Carey, 28 yıllık ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısıyla Spotify'da rekor kırdı
Mariah Carey, 28 yıllık ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısıyla Spotify'da rekor kırdı
Tüm dünyada Noel Bayramı'nın sembolleri arasında yer alan 'All I Want for Christmas is You’ şarkısı, yine takvimlerin Noel'i göstermesiyle revaçta. Mariah... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T14:40+0300
2022-12-28T14:44+0300
yaşam
mariah carey
noel
noel bayramı
spotify
last christmas
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ABD'li ünlü sanatçı Mariah Carey, 1994 çıkışlı 'All I Want for Christmas is You' (Noel için tek istediğim sensin) şarkısıyla Spotify'da rekor kırdı.Şarkı, Hıristiyan dünyasında Noel Bayramı'nın birinci günü olarak kutlanan 24 Kasım'da 21 milyon 273 bin kez dinlendi. Böylelikle ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısı, Spotify'da bir günde en fazla dinlenen şarkı rekorunu elde etti.Daha önce bu rekor, İngiliz şarkıcı Adele'in 2021'de çıkardığı 'Easy On Me' şarkısının elinde bulunuyordu. Easy On Me şarkısı, 24 saatte 19 milyon 747 bin dinlenme toplamıştı.Mariah Carey'in ikonik Noel şarkısı, halihazırda Spotify'da en çok dinlenenler listesinde birinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada da, Noel'in bir diğer popüler şarkısı 'Wham!' imzalı 'Last Christmas' bulunuyor.Son yıllarda bir klasik haline gelen ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısı, ABD'de birinci sıraya ilk kez 2020 yılında yükselmişti. 2021'de de benzer bir başarıyı elde eden şarkı, Billboard Hot 100 listesinde ve İngiltere'de en çok dinlenen şarkılar listesinde de birinci sıraya oturmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221101/mariah-careyden-1-kasim-mujdesi-zamani-geldi-1062938515.html
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mariah carey, noel, noel bayramı, spotify, last christmas
mariah carey, noel, noel bayramı, spotify, last christmas

Mariah Carey, 28 yıllık ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısıyla Spotify'da rekor kırdı

14:40 28.12.2022 (güncellendi: 14:44 28.12.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLNoel Baba - Santa Claus
Noel Baba - Santa Claus - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Tüm dünyada Noel Bayramı'nın sembolleri arasında yer alan 'All I Want for Christmas is You’ şarkısı, yine takvimlerin Noel'i göstermesiyle revaçta. Mariah Carey'in 1994 yılında çıkardığı ikonik şarkı, aradan geçen 28 yıla rağmen Spotify'da tek bir gün içinde en çok dinlenen şarkı rekorunu kırdı.
ABD'li ünlü sanatçı Mariah Carey, 1994 çıkışlı 'All I Want for Christmas is You' (Noel için tek istediğim sensin) şarkısıyla Spotify'da rekor kırdı.
Şarkı, Hıristiyan dünyasında Noel Bayramı'nın birinci günü olarak kutlanan 24 Kasım'da 21 milyon 273 bin kez dinlendi. Böylelikle ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısı, Spotify'da bir günde en fazla dinlenen şarkı rekorunu elde etti.
Daha önce bu rekor, İngiliz şarkıcı Adele'in 2021'de çıkardığı 'Easy On Me' şarkısının elinde bulunuyordu. Easy On Me şarkısı, 24 saatte 19 milyon 747 bin dinlenme toplamıştı.
Mariah Carey'in ikonik Noel şarkısı, halihazırda Spotify'da en çok dinlenenler listesinde birinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada da, Noel'in bir diğer popüler şarkısı 'Wham!' imzalı 'Last Christmas' bulunuyor.
Son yıllarda bir klasik haline gelen ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısı, ABD'de birinci sıraya ilk kez 2020 yılında yükselmişti. 2021'de de benzer bir başarıyı elde eden şarkı, Billboard Hot 100 listesinde ve İngiltere'de en çok dinlenen şarkılar listesinde de birinci sıraya oturmuştu.
Mariah Carey - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
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