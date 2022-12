https://sputniknews.com.tr/20221228/mariah-carey-28-yillik-all-i-want-for-christmas-is-you-sarkisiyla-spotifyda-rekor-kirdi-1065133398.html

Mariah Carey, 28 yıllık 'All I Want for Christmas is You' şarkısıyla Spotify'da rekor kırdı

Mariah Carey, 28 yıllık ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısıyla Spotify'da rekor kırdı

Tüm dünyada Noel Bayramı'nın sembolleri arasında yer alan 'All I Want for Christmas is You' şarkısı, yine takvimlerin Noel'i göstermesiyle revaçta.

ABD'li ünlü sanatçı Mariah Carey, 1994 çıkışlı 'All I Want for Christmas is You' (Noel için tek istediğim sensin) şarkısıyla Spotify'da rekor kırdı.Şarkı, Hıristiyan dünyasında Noel Bayramı'nın birinci günü olarak kutlanan 24 Kasım'da 21 milyon 273 bin kez dinlendi. Böylelikle ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısı, Spotify'da bir günde en fazla dinlenen şarkı rekorunu elde etti.Daha önce bu rekor, İngiliz şarkıcı Adele'in 2021'de çıkardığı 'Easy On Me' şarkısının elinde bulunuyordu. Easy On Me şarkısı, 24 saatte 19 milyon 747 bin dinlenme toplamıştı.Mariah Carey'in ikonik Noel şarkısı, halihazırda Spotify'da en çok dinlenenler listesinde birinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada da, Noel'in bir diğer popüler şarkısı 'Wham!' imzalı 'Last Christmas' bulunuyor.Son yıllarda bir klasik haline gelen ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısı, ABD'de birinci sıraya ilk kez 2020 yılında yükselmişti. 2021'de de benzer bir başarıyı elde eden şarkı, Billboard Hot 100 listesinde ve İngiltere'de en çok dinlenen şarkılar listesinde de birinci sıraya oturmuştu.

