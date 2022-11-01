https://sputniknews.com.tr/20221101/mariah-careyden-1-kasim-mujdesi-zamani-geldi-1062938515.html
Mariah Carey'den 1 Kasım müjdesi: Zamanı geldi
Mariah Carey'den 1 Kasım müjdesi: Zamanı geldi
Tüm dünyada yılbaşı ve Noel bayramı sezonunun sembollerinden biri haline gelen şarkısıyla unutulmaz bir ikon haline gelen Mariah Carey, yeni sezonun haberini... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T14:29+0300
2022-11-01T14:29+0300
2022-11-01T14:29+0300
yaşam
mariah carey
cadılar bayramı
cadılar bayramı
noel
noel bayramı
yılbaşı
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Dünyanın çeşitli ülkelerinde 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'nın hemen ardından, 1 Kasım'da bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı Mariah Carey, yılbaşı ve Noel bayramı sezonunun gelişinin müjdesini verdi.Kendine has tarzıyla bu yıl da hayranlarına Noel haberini veren Mariah Carey, tüm dünyada Noel'in bir simgesi haline gelen 1994 çıkışlı 'All I Want For Christmas Is You' şarkısıyla yeni bir kısa video yayınladı.Paylaşımda Carey ilk önce bir cadı kostümüyle, Cadılar Bayramı temalı siyah beyaz bir sahne içerisinde görülüyor. Korkutucu kahkahalarının ardından Carey'nin önünden, yeni sezonun haberini veren "1 Kasım" yazılı bir metin geçiyor ve sahne bir anda renklenerek yılbaşı temasına bürünüyor. Ünlü sanatçının kıyafetleri ise bu kez Noel kostümüne dönüşüyor. Sanatçı ayrıca, paylaşımına 'ZAMANI GELDİ' notunu düştü.52 yaşındaki sanatçının 'All I Want For Christmas Is You' parçası, aradan geçen 28 yıla rağmen halen Noel sezonunun sembolleri arasında yer alıyor ve hemen her yıl aralık ayında en çok dinlenen şarkılar listesine giriyor.
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mariah carey, cadılar bayramı, cadılar bayramı, noel, noel bayramı, yılbaşı
mariah carey, cadılar bayramı, cadılar bayramı, noel, noel bayramı, yılbaşı
Mariah Carey'den 1 Kasım müjdesi: Zamanı geldi
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Tüm dünyada yılbaşı ve Noel bayramı sezonunun sembollerinden biri haline gelen şarkısıyla unutulmaz bir ikon haline gelen Mariah Carey, yeni sezonun haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'nın hemen ardından, 1 Kasım'da bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı Mariah Carey, yılbaşı ve Noel bayramı sezonunun gelişinin müjdesini verdi.
Kendine has tarzıyla bu yıl da hayranlarına Noel haberini veren Mariah Carey, tüm dünyada Noel'in bir simgesi haline gelen 1994 çıkışlı 'All I Want For Christmas Is You' şarkısıyla yeni bir kısa video yayınladı.
Paylaşımda Carey ilk önce bir cadı kostümüyle, Cadılar Bayramı temalı siyah beyaz bir sahne içerisinde görülüyor. Korkutucu kahkahalarının ardından Carey'nin önünden, yeni sezonun haberini veren "1 Kasım" yazılı bir metin geçiyor ve sahne bir anda renklenerek yılbaşı temasına bürünüyor. Ünlü sanatçının kıyafetleri ise bu kez Noel kostümüne dönüşüyor.
Sanatçı ayrıca, paylaşımına 'ZAMANI GELDİ' notunu düştü.
52 yaşındaki sanatçının 'All I Want For Christmas Is You' parçası, aradan geçen 28 yıla rağmen halen Noel sezonunun sembolleri arasında yer alıyor ve hemen her yıl aralık ayında en çok dinlenen şarkılar listesine giriyor.