https://sputniknews.com.tr/20221101/mariah-careyden-1-kasim-mujdesi-zamani-geldi-1062938515.html

Mariah Carey'den 1 Kasım müjdesi: Zamanı geldi

Mariah Carey'den 1 Kasım müjdesi: Zamanı geldi

Tüm dünyada yılbaşı ve Noel bayramı sezonunun sembollerinden biri haline gelen şarkısıyla unutulmaz bir ikon haline gelen Mariah Carey, yeni sezonun haberini... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T14:29+0300

2022-11-01T14:29+0300

2022-11-01T14:29+0300

yaşam

mariah carey

cadılar bayramı

cadılar bayramı

noel

noel bayramı

yılbaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057040580_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_87f210cbe33c162a0767abbf00df71f9.jpg

Dünyanın çeşitli ülkelerinde 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'nın hemen ardından, 1 Kasım'da bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı Mariah Carey, yılbaşı ve Noel bayramı sezonunun gelişinin müjdesini verdi.Kendine has tarzıyla bu yıl da hayranlarına Noel haberini veren Mariah Carey, tüm dünyada Noel'in bir simgesi haline gelen 1994 çıkışlı 'All I Want For Christmas Is You' şarkısıyla yeni bir kısa video yayınladı.Paylaşımda Carey ilk önce bir cadı kostümüyle, Cadılar Bayramı temalı siyah beyaz bir sahne içerisinde görülüyor. Korkutucu kahkahalarının ardından Carey'nin önünden, yeni sezonun haberini veren "1 Kasım" yazılı bir metin geçiyor ve sahne bir anda renklenerek yılbaşı temasına bürünüyor. Ünlü sanatçının kıyafetleri ise bu kez Noel kostümüne dönüşüyor. Sanatçı ayrıca, paylaşımına 'ZAMANI GELDİ' notunu düştü.52 yaşındaki sanatçının 'All I Want For Christmas Is You' parçası, aradan geçen 28 yıla rağmen halen Noel sezonunun sembolleri arasında yer alıyor ve hemen her yıl aralık ayında en çok dinlenen şarkılar listesine giriyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariah carey, cadılar bayramı, cadılar bayramı, noel, noel bayramı, yılbaşı