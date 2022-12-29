https://sputniknews.com.tr/20221229/seyir-halindeyken-tiktokta-canli-yayin-acan-soforun-isten-cikarilmasi-hakli-fesih-sayildi-1065159361.html

Seyir halindeyken TikTok'ta canlı yayın açan şoförün işten çıkarılması haklı fesih sayıldı

Seyir halindeyken TikTok'ta canlı yayın açan şoförün işten çıkarılması haklı fesih sayıldı

Diyarbakır 1. İş Mahkemesi, seyir halindeyken farklı tarihlerde sosyal paylaşım platformu TikTok'ta canlı yayın yapan şoförün iş akdinin 7 yıl çalıştığı... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T12:25+0300

2022-12-29T12:25+0300

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tiktok

diyarbakır

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şoför

fesih

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Diyarbakır'da yaşayan ve bir şehirler arası otobüs firmasında 7 yıldır şoför olarak görev A.Ö, otobüs kullanırken farklı tarihlerde sosyal paylaşım platformu TikTok'ta canlı yayın açtığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bunun üzerine A.Ö, avukatı aracılığıyla çalıştığı otobüs firmasına 'alacak' davası açtı.A.Ö'nün avukatı tarafından hazırlanan ve Diyarbakır 1. İş Mahkemesine sunulan dilekçede, şunlar kaydedildi:'Davranışlarında düzelme göstermediğinden iş akdi feshedilmiştir'Davalı işveren de avukatı Ayşegül Birtane İpek aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçede, davacının iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işveren tarafından haklı nedene dayalı olarak feshedildiğini savundu.Dilekçede, "A.Ö. araç kullandığı esnada birçok defa TikTok'ta video çekerek yolcuları trafikte tehlikeye düşürecek davranışta bulunmuştur. Araçta, yasak olmasına rağmen sigara da içmiştir. Şirket tarafından sözlü uyarılmasına rağmen davacı hareketlerine devam ettiği için yolcuların şikayeti üzerine tutanak tutulmuş, davacı tutanaklara imza atmaktan imtina etmiştir. Davranışlarında düzelme göstermediğinden iş akdi haklı nedenle feshedilmiştir. Davacının tüm hak ve alacakları eksiksiz ödendiği için davanın reddine karar verilmesi talep olunur" ifadelerine yer verildi.Delilleri ve savunmaları inceleyen mahkeme, davacının iş akdinin feshedilmesini haklı bularak, kıdem ve ihbar tazminatı talebinin de reddine karar verdi. Davacının, yıllık izin, fazla mesai, haftalık tatil, ulusal bayram ve asgari geçim indirimi ücreti talebini kabul eden mahkeme, 75 bin 773 liranın davalı tarafından davacıya verilmesini kararlaştırdı.'Yolcuların güvenliğini tehlikeye attığı belirlendi'Kararın gerekçesinde şöyle denildi:Kararda, bir üst mahkemeye itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.'Kararın emsal teşkil edeceğini düşünüyorum'Davalı işveren avukatı Ayşegül Birtane İpek, karara ilişkin davacının iş akdinin müvekkili olan şirket nezdinde haklı nedenle feshedildiğini belirtti.İş Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller' dolayısıyla davacının iş akdinin sonlandırıldığını dile getiren İpek, "TikTok uygulaması kullanmasıyla o an yaşanabilecek küçük bir dikkatsizliğin çok büyük zararlara mahal verebileceği, yolcuların can güvenliğinin tehlikeye atıldığı görülmekte. Mahkeme talebimiz doğrultusunda karar verdi. Kararın emsal teşkil edeceğini düşünüyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221024/istanbuldaki-tiktokcu-gaspcilara-133-yil-3-ay-hapis-1062641595.html

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