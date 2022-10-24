https://sputniknews.com.tr/20221024/istanbuldaki-tiktokcu-gaspcilara-133-yil-3-ay-hapis-1062641595.html

İstanbul'daki TikTok'çu gaspçılara 133 yıl 3 ay hapis

İstanbul'daki TikTok'çu gaspçılara 133 yıl 3 ay hapis

Bayrampaşa'da 9 Pakistanlıyı silah zoruyla ellerini bağlayıp gasbettikten sonra sosyal medya hesabı TikTok üzerinden bu görüntüleri yayımladıkları belirlenen 2... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T12:09+0300

2022-10-24T12:09+0300

2022-10-24T12:14+0300

türkiye

tiktok

gasp

hapis cezası

pakistan

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İstanbul Bayrampaşa'da 9 Pakistanlıyı silah ve bıçakla tehdit ederek, ellerini bağlayıp gasbettikten sonra çektikleri görüntüleri de, 'TikTok' üzerinden paylaştıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa ayrı ayrı 133 yıl 3 ay hapis cezası verildi.İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Pakistan uyruklu tutuklu sanıklar Omar Shah ve Farman Khan getirildi. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.‘Kesinlikle o videodaki kişi ben değilim’Sanık Omar Shah savunmasında suç işlemediğini belirterek, "Olaydan haberim yoktu. Benim üzerimden müştekilerin herhangi bir eşyası çıkmadı. Aleyhime hiçbir delil yok. Delil varsa ceza verin, yoksa beraatımı talep ediyorum. Karakolda TikTok videoları izletildi. Kesinlikle o videodaki kişi ben değilim" dedi.‘Suçu bilerek yapmadım’Diğer sanık Farman Khan ise "Suçu bilerek yapmadım. Diğer suçu işleyen Afganları tanımıyorum. Asıl suçu onlar işledi. Daha önce söylediğim gibi alkol almıştım. Sonrasında onlar bana ne içirdi bilmiyorum. Sarhoşken onlar mı bana silah verdi hatırlamıyorum. Olayın gerçekleştiği eve götürüldüm, kendim gitmedim. Olay bittikten sonra koşarak uzaklaşmadım, onlar koşarak uzaklaştı. Çünkü suçu işlediklerini biliyorlardı. Ben müştekilerden herhangi bir para almadım. Ben gerçekten suçlu olsaydım, saklanırdım. Saklanmadım kendi evime gittim. Görüntülerdeki kişi de Omar değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Omar Shah ve Farman Khan hakkında, 8 müştekiye karşı 'Nitelikli yağma' suçundan ayrı ayrı 93 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, iki sanığın 8 müştekiye karşı 'Cebir, tehdit veya hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 40 yıl hapis cezasına hükmetti.Toplamda iki sanık hakkında, ayrı ayrı 133 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Heyet, iki sanığa 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına ve müşteki Shahid Pervaiz'e karşı 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ise ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.4 şüphelinin dosyası ayrıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müştekilerin 4 Ocak 2022 tarihinde Bayrampaşa'daki evlerinde oturdukları sırada, kimliği belirsiz 6 şüphelinin müştekilerin evlerine gelerek zorla içeri girdikleri, bazılarının elinde silah diğerlerinde ise bıçak olduğu anlatıldı.Şüphelilerin içeri girdikten sonra müştekileri darbederek, üzerlerindeki kıyafetleri çıkardıkları, müştekilere ait 6 adet cep telefonu, 6 bin lira ve ayakkabılarını alarak, ellerini bağlayıp etkisiz hale getirdikleri anlatıldı.İddianamede, şüphelilerin bu sırada cep telefonu kamerasıyla da kayıt yaparak, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aktarıldı. Şüphelilerden ikisinin Omar Shah ve Ferman Khan olduklarının tespit edildiği ve yapılan operasyonla 2 şüphelinin yakalandığı, evde yapılan aramalarda müştekilere ait eşyaların ele geçirildiği anlatıldı.İddianamede şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik ifadelerine itibar edilmediği, firari olan 4 şüphelinin ise dosyalarının ayrılarak soruşturmalarının devam ettiği aktarıldı.Hazırlanan iddianamede olaydan sonra tutuklanan iki şüpheli hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 9 müştekiye karşı, ayrı ayrı 127 yıldan 264 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

https://sputniknews.com.tr/20220119/tiktokcu-gaspcilar-yakalandi-1052902312.html

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