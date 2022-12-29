https://sputniknews.com.tr/20221229/rusyanin-stratejik-savas-ucaklarinin-bulundugu-engels-hava-ussu-aralik-ayinda-3-defa-hedef-alindi-1065169089.html

Rusya’nın stratejik savaş uçaklarının bulunduğu Engels Hava Üssü aralık ayında 3. defa hedef alındı

Rusya’nın stratejik savaş uçaklarının bulunduğu Engels Hava Üssü aralık ayında 3. defa hedef alındı

Rusya’nın Saratov bölgesinin yetkilileri, bölgede yer alan Engels Hava Üssü yakınlarında bir insansız hava aracının düşürüldüğünü doğruladı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T15:40+0300

2022-12-29T15:40+0300

2022-12-29T15:40+0300

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Saratov Valisi Roman Busargin, Engels Hava Üssü’ndeki hava savunma sistemleri tarafından vurulan bir insansız hava aracının parçalarının düşmesi sonucunda bir evin dış kapısının, bir otomobil ve bir garajın tahrip olduğunu belirtti.Busargin, olay nedeniyle kimsenin yaralanmadığını ve çevredeki anaokulların tahliye edildiği yönündeki haberlerin de doğru olmadığını söyledi.Saratov Valisi daha önceki açıklamasında Engels Hava Üssü’ndeki hava savunma sistemlerinin belirlenmeyen bir cismi vurup düşürdüklerini belirtmişti.Bu, Rusya’nın stratejik bombardıman uçaklarının konuşlanmış olduğu Engels Hava Üssü’nün aralık ayındaki üçüncü hedef alınışı. Söz konusu saldırılardan ikincisinde bir insansız hava aracının düşürülmesi sonucu yere düşen parçalar üç Rus askerin ölümüne neden olmuştu.Ukrayna tarafı, saldırıları kendisinin gerçekleştirdiğini doğrudan üstüne almıyor ancak Ukraynalı yetkililer, ‘yaşananların Rusya tarafının eylemlerinin bir sonucu olduğuna’ dair açıklamalar yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221226/rusya-engels-askeri-hava-ussune-yaklasan-ukrayna-ihasi-vuruldu-3-rus-askeri-oldu-1065014854.html

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