https://sputniknews.com.tr/20221229/resmi-gazetede-yayimlandi-tl-mevduata-saglanan-stopaj-desteginde-sure-uzatildi-1065151100.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: TL mevduata sağlanan stopaj desteğinde süre uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: TL mevduata sağlanan stopaj desteğinde süre uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre TL mevduata sağlanan stopaj desteğinde süre 31 Aralık'tan 30 Haziran 2023'e uzatıldı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T01:40+0300

2022-12-29T01:40+0300

2022-12-29T02:00+0300

stopaj

türkiye

resmi gazete

mevduat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg

Türk Lirası'nda mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 31 Aralık'ta bitecek olan süre, destek karar ile 30 haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. Kararın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı kanunun mezkur maddesi gereğince karar verildiği belirtildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

https://sputniknews.com.tr/20221229/asgari-ucret-karari-resmi-gazetede-1065150459.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

stopaj, resmi gazete, mevduat