https://sputniknews.com.tr/20221229/resmi-gazetede-yayimlandi-tl-mevduata-saglanan-stopaj-desteginde-sure-uzatildi-1065151100.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: TL mevduata sağlanan stopaj desteğinde süre uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: TL mevduata sağlanan stopaj desteğinde süre uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre TL mevduata sağlanan stopaj desteğinde süre 31 Aralık'tan 30 Haziran 2023'e uzatıldı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T01:40+0300
2022-12-29T01:40+0300
2022-12-29T02:00+0300
stopaj
türkiye
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mevduat
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Türk Lirası'nda mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 31 Aralık'ta bitecek olan süre, destek karar ile 30 haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. Kararın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı kanunun mezkur maddesi gereğince karar verildiği belirtildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
https://sputniknews.com.tr/20221229/asgari-ucret-karari-resmi-gazetede-1065150459.html
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stopaj, resmi gazete, mevduat
stopaj, resmi gazete, mevduat
Resmi Gazete'de yayımlandı: TL mevduata sağlanan stopaj desteğinde süre uzatıldı
01:40 29.12.2022 (güncellendi: 02:00 29.12.2022) Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre TL mevduata sağlanan stopaj desteğinde süre 31 Aralık'tan 30 Haziran 2023'e uzatıldı.
Türk Lirası'nda mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, 31 Aralık'ta bitecek olan süre, destek karar ile 30 haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. Kararın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı kanunun mezkur maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.
Karar Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.