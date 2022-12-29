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Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-29T01:25+0300
asgari ücret
türkiye
resmi gazete
asgari ücret tespit komisyonu
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Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Karara göre, işverenlere sağlanan Asgari ücret desteği 2023 yılı ocak-haziran döneminde 250 TL olarak uygulanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklamıştı.Buna göre, temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54.66, yılbaşına göre ise yüzde 100 artış yapılmıştı.
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asgari ücret, resmi gazete, asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret, resmi gazete, asgari ücret tespit komisyonu

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

01:14 29.12.2022 (güncellendi: 01:25 29.12.2022)
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© AA
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Karara göre, işverenlere sağlanan Asgari ücret desteği 2023 yılı ocak-haziran döneminde 250 TL olarak uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklamıştı.
Buna göre, temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54.66, yılbaşına göre ise yüzde 100 artış yapılmıştı.
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