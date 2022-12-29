https://sputniknews.com.tr/20221229/asgari-ucret-karari-resmi-gazetede-1065150459.html

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

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asgari ücret

türkiye

resmi gazete

asgari ücret tespit komisyonu

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Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Karara göre, işverenlere sağlanan Asgari ücret desteği 2023 yılı ocak-haziran döneminde 250 TL olarak uygulanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklamıştı.Buna göre, temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54.66, yılbaşına göre ise yüzde 100 artış yapılmıştı.

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asgari ücret, resmi gazete, asgari ücret tespit komisyonu