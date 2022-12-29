https://sputniknews.com.tr/20221229/ozge-ulusoyun-babasinin-oldugu-kazada-surucuye-6-yila-kadar-hapis-istemi-1065166371.html
Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi
Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi
Ankara'da manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Elif Nasır... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T15:10+0300
2022-12-29T15:10+0300
2022-12-29T15:12+0300
hapis istemi
özge ulusoy
kaza
soruşturma
türkiye
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda 4 Aralık günü Elif N., cipiyle çalıştığı avukatlık bürosuna giderken yolun karşısına geçmeye çalışan emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Elif Nasır, tutuklandı.Kazayla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, seyir halindeyken aniden karşısına çıkan 73 yaşındaki Ulusoy'a çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el konulması istendi. İddianame Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221227/fatih-sultan-mehmet-koprusunde-zincirleme-kaza-yaralilar-var-1065075493.html
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hapis istemi, özge ulusoy, kaza, soruşturma
hapis istemi, özge ulusoy, kaza, soruşturma
Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi
15:10 29.12.2022 (güncellendi: 15:12 29.12.2022) Abone ol
Ankara'da manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Elif Nasır hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda 4 Aralık günü Elif N., cipiyle çalıştığı avukatlık bürosuna giderken yolun karşısına geçmeye çalışan emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Elif Nasır, tutuklandı.
Kazayla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, seyir halindeyken aniden karşısına çıkan 73 yaşındaki Ulusoy'a çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el konulması istendi. İddianame Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.