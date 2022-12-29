https://sputniknews.com.tr/20221229/kenan-isikin-saglik-durumuna-iliskin-haberlere-esi-beril-isiktan-yalanlama-1065197310.html

Kenan Işık’ın sağlık durumuna ilişkin haberlere eşi Beril Işık'tan yalanlama

Kenan Işık’ın sağlık durumuna ilişkin haberlere eşi Beril Işık'tan yalanlama

Beril Işık, eşi Kenan Işık’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptığı yönündeki haberleri yalanladı. Açıklama yapmadığını belirten Beril Işık, eşinin sağlık... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T23:30+0300

2022-12-29T23:30+0300

2022-12-29T23:30+0300

yaşam

kenan işık

sağlık

koma

hastane

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Komadaki tedavisi devam eden Kenan Işık’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan haberler, eşi Beril Işık tarafından yalanlandı.Yer aldığı dizi ve sunduğu yarışma programlarıyla tanınan Kenan Işık, 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağı kayarak yere düşmesi sonucu başını çarparak komaya girmişti.Dün ve bugün bazı medya organlarında yer alan haberlerde Beril Işık’ın eşinin durumuyla ilgili, “Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu” dediği iddia edildi.Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Beril Işık, ağzından çıkmış gibi verilen bu sözleri yalanladı. Hürriyet’in ulaştığı Beril Işık, “Ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok” dedi.Şubatta açıklama yapmıştı75 yaşındaki Kenan Işık’la ilgili bundan önceki son açıklamalardan birini arkadaşı Ozan Zeybek yapmıştı. Zeybek, Şubat 2022’de şöyle konuşmuştu:“Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor.”Kafa travması geçirmişti2014 yılında spor yaptıktan sonra saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı sonra dengesini kaybederek yere düştü.Şiddetli çarpma nedeniyle kafa travması geçiren Işık, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221227/8-yildir-komada-olan-kenan-isikin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1065093598.html

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kenan işık, sağlık, koma, hastane