Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221227/8-yildir-komada-olan-kenan-isikin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1065093598.html
8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Beyin kanaması geçiren ve 8 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık’ın sağlık durumuna dair açıklama arkadaşı Ozan Zeybek'ten geldi. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T13:39+0300
2022-12-27T13:39+0300
yaşam
yoğun bakım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065094034_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c0095a4df8677931469259749e10468b.jpg
Beyin kanaması sonucu 8 yıldır komada olan ve ailesinin yardım ve desteği ile yaşamını sürdürebilen Kenan Işık'ın sağlık durumuna dair açıklama geldi. Işık’ın arkadaşı Ozan Zeybek sanatçının son durumunu paylaştı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zeybek, “Kenan Işık bıraktığınız gibi” dedi. Sanatçının görünüm olarak iyi olduğunu ve ailesinin çok iyi bir şekilde baktığını anlatan Zeybek, "Bakımı çok iyi. Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi" ifadelerini kullandı.2014 yılında spor sonrasında saunaya giren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Işık geçirdiği kaza sonrası sekiz yıldır komada.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065094034_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_4aaaef910b59bcd0cdf98b3aa4369cff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yoğun bakım
yoğun bakım

8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

13:39 27.12.2022
© FotoğrafKenan Işık
Kenan Işık - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Beyin kanaması geçiren ve 8 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık’ın sağlık durumuna dair açıklama arkadaşı Ozan Zeybek'ten geldi.
Beyin kanaması sonucu 8 yıldır komada olan ve ailesinin yardım ve desteği ile yaşamını sürdürebilen Kenan Işık'ın sağlık durumuna dair açıklama geldi. Işık’ın arkadaşı Ozan Zeybek sanatçının son durumunu paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zeybek, “Kenan Işık bıraktığınız gibi” dedi. Sanatçının görünüm olarak iyi olduğunu ve ailesinin çok iyi bir şekilde baktığını anlatan Zeybek, "Bakımı çok iyi. Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi" ifadelerini kullandı.
2014 yılında spor sonrasında saunaya giren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Işık geçirdiği kaza sonrası sekiz yıldır komada.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала