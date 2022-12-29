https://sputniknews.com.tr/20221229/icisleri-bakanligindan-81-ile-yilbasi-genelgesi-1065155812.html

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Yılbaşı Tebirleri' konulu genelge gönderdi. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

içişleri bakanlığı

yeni yıl

yılbaşı

genelge

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İçişleri Bakanlığı, yurttaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmelerini sağlamak amacıyla 81 İl Valiliğine 'Yılbaşı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.Buna göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında 30 Aralık’ta başlayacak denetimler 1 Ocak 2023'te sona erecek, 3 gün boyunca 81 bin 219 ekip, 490 bin 435 personel görev yapacak.

https://sputniknews.com.tr/20221228/yilbasi-rezervasyonu-yapacaklara-uyari-meknlarin-internet-sitelerini-kopyaliyorlar-1065141649.html

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içişleri bakanlığı, yeni yıl, yılbaşı, genelge