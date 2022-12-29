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https://sputniknews.com.tr/20221229/icisleri-bakanligindan-81-ile-yilbasi-genelgesi-1065155812.html
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'yılbaşı' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'yılbaşı' genelgesi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Yılbaşı Tebirleri' konulu genelge gönderdi. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
içişleri bakanlığı
yeni yıl
yılbaşı
genelge
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İçişleri Bakanlığı, yurttaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmelerini sağlamak amacıyla 81 İl Valiliğine 'Yılbaşı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.Buna göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında 30 Aralık’ta başlayacak denetimler 1 Ocak 2023'te sona erecek, 3 gün boyunca 81 bin 219 ekip, 490 bin 435 personel görev yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20221228/yilbasi-rezervasyonu-yapacaklara-uyari-meknlarin-internet-sitelerini-kopyaliyorlar-1065141649.html
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içişleri bakanlığı, yeni yıl, yılbaşı, genelge
içişleri bakanlığı, yeni yıl, yılbaşı, genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'yılbaşı' genelgesi

10:05 29.12.2022 (güncellendi: 10:21 29.12.2022)
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Yılbaşı Tebirleri' konulu genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, yurttaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmelerini sağlamak amacıyla 81 İl Valiliğine 'Yılbaşı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.
Buna göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında 30 Aralık’ta başlayacak denetimler 1 Ocak 2023'te sona erecek, 3 gün boyunca 81 bin 219 ekip, 490 bin 435 personel görev yapacak.
Yılbaşı ağacı, St. Petersburg, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
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