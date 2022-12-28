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https://sputniknews.com.tr/20221228/yilbasi-rezervasyonu-yapacaklara-uyari-meknlarin-internet-sitelerini-kopyaliyorlar-1065141649.html
Yılbaşı rezervasyonu yapacaklara uyarı: Mekânların internet sitelerini kopyalıyorlar
Yılbaşı rezervasyonu yapacaklara uyarı: Mekânların internet sitelerini kopyalıyorlar
Dolandırıcılar, yeni yıla eğlence mekanlarında girmek isteyenleri hedef alıyor. Mekanların adına sahte internet siteleri açan dolandırıcılar, sahte rezervasyon... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T19:34+0300
2022-12-28T19:37+0300
türkiye
yılbaşı
yılbaşı tatili
yeni yıl
dolandırıcılık
eğlence
internet
rezervasyon
levent küçük
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Dolandırıcılar, yılbaşı kutlamalarının yaklaşması ile yeni dolandırıcılık yöntemleri kullanmaya başladı.Eğlence mekanlarının adını ve internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılar, bu siteler üzerinden sahte rezervasyon alıyor ve rezervasyon yaptıran kişilerden ödeme talep ediyor.Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre, bu yöntem yüzünden mağdur olan eğlence mekanları, müşterilerine uyarı mesajı gönderdi.İşletmelerin gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:Dolandırıcıların kullandığı bu yönteme ‘oltalama’ dendiğini belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Özellikle hizmet işletmelerinde enflasyonun da etkisiyle son dönemde fiyatlar çok arttı. Yılbaşı dolayısıyla da mekanlar sanatçı ya da ekstra eğlence organize ettiği için fiyatlar normal günün 2-3 katına kadar çıktı. İşte dolandırıcılar da bu durumu kullanıyor. Eğlence yeri arayan vatandaşlara normalden daha düşük fiyatlar teklif ederek vatandaşı ‘oltasına’ çekiyor” diye konuştu.
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yılbaşı, yılbaşı tatili, yeni yıl, dolandırıcılık, eğlence, internet, rezervasyon, levent küçük
yılbaşı, yılbaşı tatili, yeni yıl, dolandırıcılık, eğlence, internet, rezervasyon, levent küçük

Yılbaşı rezervasyonu yapacaklara uyarı: Mekânların internet sitelerini kopyalıyorlar

19:34 28.12.2022 (güncellendi: 19:37 28.12.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinYılbaşı ağacı, St. Petersburg, Rusya
Yılbaşı ağacı, St. Petersburg, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
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Dolandırıcılar, yeni yıla eğlence mekanlarında girmek isteyenleri hedef alıyor. Mekanların adına sahte internet siteleri açan dolandırıcılar, sahte rezervasyon yapıyor ve ödeme talep ediyor.
Dolandırıcılar, yılbaşı kutlamalarının yaklaşması ile yeni dolandırıcılık yöntemleri kullanmaya başladı.
Eğlence mekanlarının adını ve internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılar, bu siteler üzerinden sahte rezervasyon alıyor ve rezervasyon yaptıran kişilerden ödeme talep ediyor.
Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre, bu yöntem yüzünden mağdur olan eğlence mekanları, müşterilerine uyarı mesajı gönderdi.
İşletmelerin gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Yılbaşı öncesinde dolandırıcıların hedefinde eğlence mekanları var. Sahte internet siteleri açan ve farklı WhatsApp numaraları üzerinden rezervasyon alıp, şahsi IBAN’larına ücret talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunuz"
Dolandırıcıların kullandığı bu yönteme ‘oltalama’ dendiğini belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Özellikle hizmet işletmelerinde enflasyonun da etkisiyle son dönemde fiyatlar çok arttı. Yılbaşı dolayısıyla da mekanlar sanatçı ya da ekstra eğlence organize ettiği için fiyatlar normal günün 2-3 katına kadar çıktı. İşte dolandırıcılar da bu durumu kullanıyor. Eğlence yeri arayan vatandaşlara normalden daha düşük fiyatlar teklif ederek vatandaşı ‘oltasına’ çekiyor” diye konuştu.
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