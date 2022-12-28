https://sputniknews.com.tr/20221228/yilbasi-rezervasyonu-yapacaklara-uyari-meknlarin-internet-sitelerini-kopyaliyorlar-1065141649.html

Yılbaşı rezervasyonu yapacaklara uyarı: Mekânların internet sitelerini kopyalıyorlar

Yılbaşı rezervasyonu yapacaklara uyarı: Mekânların internet sitelerini kopyalıyorlar

Dolandırıcılar, yeni yıla eğlence mekanlarında girmek isteyenleri hedef alıyor. Mekanların adına sahte internet siteleri açan dolandırıcılar, sahte rezervasyon... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T19:34+0300

2022-12-28T19:34+0300

2022-12-28T19:37+0300

türkiye

yılbaşı

yılbaşı tatili

yeni yıl

dolandırıcılık

eğlence

internet

rezervasyon

levent küçük

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Dolandırıcılar, yılbaşı kutlamalarının yaklaşması ile yeni dolandırıcılık yöntemleri kullanmaya başladı.Eğlence mekanlarının adını ve internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılar, bu siteler üzerinden sahte rezervasyon alıyor ve rezervasyon yaptıran kişilerden ödeme talep ediyor.Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre, bu yöntem yüzünden mağdur olan eğlence mekanları, müşterilerine uyarı mesajı gönderdi.İşletmelerin gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:Dolandırıcıların kullandığı bu yönteme ‘oltalama’ dendiğini belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Özellikle hizmet işletmelerinde enflasyonun da etkisiyle son dönemde fiyatlar çok arttı. Yılbaşı dolayısıyla da mekanlar sanatçı ya da ekstra eğlence organize ettiği için fiyatlar normal günün 2-3 katına kadar çıktı. İşte dolandırıcılar da bu durumu kullanıyor. Eğlence yeri arayan vatandaşlara normalden daha düşük fiyatlar teklif ederek vatandaşı ‘oltasına’ çekiyor” diye konuştu.

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yılbaşı, yılbaşı tatili, yeni yıl, dolandırıcılık, eğlence, internet, rezervasyon, levent küçük