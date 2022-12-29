https://sputniknews.com.tr/20221229/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-gokce-turkiye-konut-fiyatlarinin-en-yuksek-arttigi-ulke-1065185201.html

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe: Türkiye konut fiyatlarının en yüksek arttığı ülke

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe: Türkiye konut fiyatlarının en yüksek arttığı ülke

Türkiye'nin önemli bir konut sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyleyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırma... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

konut

istanbul planlama ajansı (ipa)

buğra gökçe

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) konut fiyat artışına yönelik araştırma verilerini paylaştı.Twitter üzerinden paylaşımında bulunan Gökçe, İstanbul ve Türkiye'nin önemli bir konut sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.'İstanbul’da konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 238 oranında arttı'Araştırmaya göre Türkiye'nin konut fiyatlarının en yüksek arttığı ülke olduğunu belirten Gökçe, şu ifadeleri kullandı:'Ev sahibi olmak hayal oldu''Maliyet artışı da yaşadığımız konut krizini derinleştirdi'

https://sputniknews.com.tr/20221228/konuta-kolay-erisim-icin-yuzyilin-kampanyasiyla-orta-gelirliler-icin-yeni-kampanya-1065126334.html

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), konut, istanbul planlama ajansı (ipa), buğra gökçe