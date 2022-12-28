https://sputniknews.com.tr/20221228/konuta-kolay-erisim-icin-yuzyilin-kampanyasiyla-orta-gelirliler-icin-yeni-kampanya-1065126334.html

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan konuta kolay erişim için 'Yüzyılın Kampanyası'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan konuta kolay erişim için 'Yüzyılın Kampanyası'

Hükümetin, dar gelirlilerin ardından orta ve orta üstü gelirli vatandaşlar için de yeni bir kampanya hazırladığı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T12:07+0300

2022-12-28T12:07+0300

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Hürriyet'te yer alan habere göre; ‘Yüzyılın Kampanyası’ adıyla açıklanacak hamlede konuta erişimin kolaylaşması amaçlanırken, üretim de desteklenecek.Ocak'ta devreye alınması planlanan pakette en önemli argüman kredi faizi olacak. Kampanyada faizin yüzde 1’in altına düşürülmesi planlanıyor. Faiz oranının gelire göre farklı olması, ilk kez ev alacaklara ek avantaj sağlanması bekleniyor. Ödeme süresi konusunda da 15 yıl vade imkânı getirilmesi düşünülüyor.Kampanyada gelir sınırı belirlenmesi de gündemde. Sosyal konutta olduğu gibi bir hane geliri açıklanması, bu sınırı aşmayanların alım yapması öngörülüyor.

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2022

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konut, faiz, daire, türkiye