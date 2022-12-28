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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan konuta kolay erişim için 'Yüzyılın Kampanyası'
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan konuta kolay erişim için 'Yüzyılın Kampanyası'
Hükümetin, dar gelirlilerin ardından orta ve orta üstü gelirli vatandaşlar için de yeni bir kampanya hazırladığı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T12:07+0300
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Hürriyet'te yer alan habere göre; ‘Yüzyılın Kampanyası’ adıyla açıklanacak hamlede konuta erişimin kolaylaşması amaçlanırken, üretim de desteklenecek.Ocak'ta devreye alınması planlanan pakette en önemli argüman kredi faizi olacak. Kampanyada faizin yüzde 1’in altına düşürülmesi planlanıyor. Faiz oranının gelire göre farklı olması, ilk kez ev alacaklara ek avantaj sağlanması bekleniyor. Ödeme süresi konusunda da 15 yıl vade imkânı getirilmesi düşünülüyor.Kampanyada gelir sınırı belirlenmesi de gündemde. Sosyal konutta olduğu gibi bir hane geliri açıklanması, bu sınırı aşmayanların alım yapması öngörülüyor.
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konut, faiz, daire, türkiye
konut, faiz, daire, türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan konuta kolay erişim için 'Yüzyılın Kampanyası'

12:07 28.12.2022 (güncellendi: 12:08 28.12.2022)
© AAkonut
konut - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AA
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Hükümetin, dar gelirlilerin ardından orta ve orta üstü gelirli vatandaşlar için de yeni bir kampanya hazırladığı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü çalışmalarda sona gelindiği kaydedildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; ‘Yüzyılın Kampanyası’ adıyla açıklanacak hamlede konuta erişimin kolaylaşması amaçlanırken, üretim de desteklenecek.
Ocak'ta devreye alınması planlanan pakette en önemli argüman kredi faizi olacak. Kampanyada faizin yüzde 1’in altına düşürülmesi planlanıyor. Faiz oranının gelire göre farklı olması, ilk kez ev alacaklara ek avantaj sağlanması bekleniyor. Ödeme süresi konusunda da 15 yıl vade imkânı getirilmesi düşünülüyor.
Kampanyada gelir sınırı belirlenmesi de gündemde. Sosyal konutta olduğu gibi bir hane geliri açıklanması, bu sınırı aşmayanların alım yapması öngörülüyor.
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