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https://sputniknews.com.tr/20221229/eytde-yapilan-duzenleme-sonrasi-sabah-saatlerinde-sgk-onunde-uzun-kuyruklar-olustu-1065155268.html
EYT'de yapılan düzenleme sonrası sabah saatlerinde SGK önünde uzun kuyruklar oluştu
EYT'de yapılan düzenleme sonrası sabah saatlerinde SGK önünde uzun kuyruklar oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine dair detayları açıkladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi yaş sınırına takılmadan... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T09:50+0300
2022-12-29T09:50+0300
türkiye
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
eyt
istanbul
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını söyledi. Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak. Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabilecek. Bu gelişme milyonlarca insanı sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar emekli olabilmek için prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde sıraya girdi.Unkapanı'ndaki SGK binasının önünden son durumu aktaran NTV muhabiri, "5 buçuk 6'dan beri bekleyenler var. İçeride henüz mesai başlamadı. Erkenden emeklilik durumunu öğrenmek, sorgulama yaptırmak isteyen vatandaşlar var. Bugünü düşünerek önlemler alınmıştı. Başvuruların e-Devlet'ten yapılabilmesi için altyapı hazır hale getirilmişti. Emeklilik merkezlerinin sayısı da artırıldı." dedi.Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışmalar hızlandırıldı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle oluşabilecek yoğun başvuru süreci işlemlerinin hızlı ve sorunsuz tamamlanması için bir dizi yeni önlem hayata geçirildi. SGK ilk olarak başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesine yönelik bir alt yapıyı hazır hale getirdi. Bu kapsamda sunucu kapasiteleri artırılırken, bilgi-işlem alt yapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldı. Emeklilik başvurusunda bulunacakların süreci hatasız tamamlamaları için tanıtıcı videolar hazırlandı. Ayrıca, yoğun başvuruların sıkıntısız tamamlanması için yaşlılık aylığı merkezleri yani emeklilik işlemlerinin yapıldığı merkezlerin sayıları arttırıldı.Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ana merkezlerin sayısının artırılmasıyla ortaya çıkacak iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda başka birimlerdeki personel, emeklilik işlemlerine yönelik birimlere kaydırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221228/cumhurbaskani-erdogan-eyt-duzenlemesini-acikliyor-1065140996.html
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), eyt, istanbul
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), eyt, istanbul

EYT'de yapılan düzenleme sonrası sabah saatlerinde SGK önünde uzun kuyruklar oluştu

09:50 29.12.2022
© DHACumhurbaşkanı Erdoğan, dün milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine dair detayları açıkladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi yaş sınırına takılmadan emekli olacağı düzenleme kapsamında emeklilik gününü hesaplatıp durumunu sorgulatmak isteyen yüzlerce vatandaş, SGK Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine dair detayları açıkladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi yaş sınırına takılmadan emekli olacağı düzenleme kapsamında emeklilik gününü hesaplatıp durumunu sorgulatmak isteyen yüzlerce vatandaş, SGK Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine dair detayları açıkladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi yaş sınırına takılmadan emekli olacağı düzenleme kapsamında emeklilik gününü hesaplatıp durumunu sorgulatmak isteyen yüzlerce vatandaş, SGK Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını söyledi. Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak. Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabilecek. Bu gelişme milyonlarca insanı sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar emekli olabilmek için prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde sıraya girdi.
Unkapanı'ndaki SGK binasının önünden son durumu aktaran NTV muhabiri, "5 buçuk 6'dan beri bekleyenler var. İçeride henüz mesai başlamadı. Erkenden emeklilik durumunu öğrenmek, sorgulama yaptırmak isteyen vatandaşlar var. Bugünü düşünerek önlemler alınmıştı. Başvuruların e-Devlet'ten yapılabilmesi için altyapı hazır hale getirilmişti. Emeklilik merkezlerinin sayısı da artırıldı." dedi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışmalar hızlandırıldı.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle oluşabilecek yoğun başvuru süreci işlemlerinin hızlı ve sorunsuz tamamlanması için bir dizi yeni önlem hayata geçirildi. SGK ilk olarak başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesine yönelik bir alt yapıyı hazır hale getirdi. Bu kapsamda sunucu kapasiteleri artırılırken, bilgi-işlem alt yapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldı. Emeklilik başvurusunda bulunacakların süreci hatasız tamamlamaları için tanıtıcı videolar hazırlandı. Ayrıca, yoğun başvuruların sıkıntısız tamamlanması için yaşlılık aylığı merkezleri yani emeklilik işlemlerinin yapıldığı merkezlerin sayıları arttırıldı.
Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ana merkezlerin sayısının artırılmasıyla ortaya çıkacak iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda başka birimlerdeki personel, emeklilik işlemlerine yönelik birimlere kaydırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesini açıkladı: 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşuyor
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