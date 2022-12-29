https://sputniknews.com.tr/20221229/eyt-duzenlemesi-ocak-ayinda-tbmm-gundemine-gelecek-1065168453.html

EYT düzenlemesi Ocak ayında TBMM gündemine gelecek

EYT düzenlemesi Ocak ayında TBMM gündemine gelecek

Bütçe görüşmeleri sonrasında tatile giren Meclis 3 Ocak’ta yeniden çalışmaya başlayacak. AK Parti’nin hazırlayacağı teklif Meclis'e sunulduktan sonra... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T15:36+0300

2022-12-29T15:36+0300

2022-12-29T15:37+0300

türkiye

eyt

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

vedat bilgin

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

recep tayyip erdoğan

hazine ve maliye bakanlığı

sigorta

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenlemeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş sınırı olmadan prim gün sayısı ve çalışma yılını dolduranların emekliliği hak ettiğini açıkladı. Düzenlemenin detaylarının teklifin Meclis'e gelmesiyle birlikte netleşecek. 3 Ocak’ta yeniden çalışmaya başlayacak olan TBMM’nin ocak ayı gündeminde EYT’nin yer alması planlanıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı düzenleme yasa metni haline getirilerek AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak. Meclise gelen düzenleme, meclisin takvimine göre görüşülmeye başlayacak. Önce komisyonda ele alınacak düzenleme ardından genel kurula gelecek. Düzenlemenin Genel Kurul'da da oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından teklif metni Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yasalaşacak ve uygulamaya geçilecek.EYT’den kimler yararlanacak?EYT'li sayılmak için 9 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş olunması gerekiyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar EYT kapsamına alınıyor ve kadınlarda 5000 prim gün sayısı, erkeklerde 5400 prim gün sayısı, kadınlarda 20 hizmet yılı, erkeklerde de 25 hizmet yılını dolduranlar emekli olmaya hak kazanacak. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacak.Emekli olanlar çalışabilecekEmekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek olanlar için sosyal sigorta prim teşviki getirilecek. İşverenlere kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kredi Garanti Fonu destekli bir kredi paketini devreye alacak.Gün sayısı eksik olanlar ne yapacak?Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabilecek. Bu sayede eksik günler tamamlanabilecek. EYT’den yararlanmak isteyen vatandaşlar askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayısını öğrenmek için sabahın erken saatlerinden itibaren Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

https://sputniknews.com.tr/20221229/sgkdan-onemli-eyt-aciklamasi-aylik-baglama-islemi-mumkun-degil-1065164548.html

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eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, recep tayyip erdoğan, hazine ve maliye bakanlığı, sigorta