https://sputniknews.com.tr/20221229/emeklilikte-yasa-takilan-eyt-adaylara-soruldu-calismayi-dusunuyor-musunuz-1065183375.html

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) adaylara soruldu: Çalışmayı düşünüyor musunuz?

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) adaylara soruldu: Çalışmayı düşünüyor musunuz?

Eleman.net anketine katılan emeklilikte yaşa takılan (EYT) adaylarının büyük bir çoğunluğunun düzenlemenin ardından çalışmayı devam etmeyi, şirketlerin... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T19:36+0300

2022-12-29T19:36+0300

2022-12-29T19:36+0300

ekonomi

eyt

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

çalışma

eleman.net

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0c/1044486113_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3f5e1ab409f2a37929c4cf49e6fdf702.jpg

Eleman.net emeklilikte yaşa takılan (EYT) düzenlemesine yönelik anket düzenledi.Şirketten yapılan açıklamaya göre kamuoyu ve sektörlerin nabzını yoklayan anketler hazırlayan şirket, gerçekleşen EYT düzenlemesi hakkında da işveren ve çalışan üyelerinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi.Yüzde 71'i 'evet' cevabını verdiEYT’nin kapsadığı çalışan sayısından kaynaklı ilerleyen aylarda birçok sektörde istihdam problemleri olabileceği konuşulurken Eleman.net anketinde, "EYT ile emekli olmanız durumunda çalışmaya devam edecek misiniz?" sorusuna çalışanların yüzde 71’i “evet”, yüzde 29’u ise “hayır” cevabını verdi."Emekli olan çalışanlarınızı isterlerse istihdam etmeye devam edecek misiniz?" sorusuna ise işveren firmalar yüzde 80 düzeyinde “evet”, yüzde 20 oranında da “hayır” cevabını verdi.Gerçekleşen anketle emekli olacak çalışanların büyük bir kısmı çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, şirketler ise emekli çalışanlarıyla yolculuğa devam ederek istihdam probleminin önüne geçeceklerini belirtti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Eleman.net Üst Yöneticisi (CEO) Murat Günay, çok fazla insanın emekli olmasıyla birlikte sektörlerin özellikle nitelikli çalışan konusunda istihdam problemi yaşayacağının düşünüldüğünü ancak anketin bu durumun pek fazla yaşanmayacağına işaret ettiğini belirtti.Günay, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221229/eyt-duzenlemesi-ocak-ayinda-tbmm-gundemine-gelecek-1065168453.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), çalışma, eleman.net