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https://sputniknews.com.tr/20221229/emeklilikte-yasa-takilan-eyt-adaylara-soruldu-calismayi-dusunuyor-musunuz-1065183375.html
Emeklilikte yaşa takılan (EYT) adaylara soruldu: Çalışmayı düşünüyor musunuz?
Emeklilikte yaşa takılan (EYT) adaylara soruldu: Çalışmayı düşünüyor musunuz?
Eleman.net anketine katılan emeklilikte yaşa takılan (EYT) adaylarının büyük bir çoğunluğunun düzenlemenin ardından çalışmayı devam etmeyi, şirketlerin... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T19:36+0300
2022-12-29T19:36+0300
ekonomi
eyt
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
çalışma
eleman.net
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Eleman.net emeklilikte yaşa takılan (EYT) düzenlemesine yönelik anket düzenledi.Şirketten yapılan açıklamaya göre kamuoyu ve sektörlerin nabzını yoklayan anketler hazırlayan şirket, gerçekleşen EYT düzenlemesi hakkında da işveren ve çalışan üyelerinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi.Yüzde 71'i 'evet' cevabını verdiEYT’nin kapsadığı çalışan sayısından kaynaklı ilerleyen aylarda birçok sektörde istihdam problemleri olabileceği konuşulurken Eleman.net anketinde, "EYT ile emekli olmanız durumunda çalışmaya devam edecek misiniz?" sorusuna çalışanların yüzde 71’i “evet”, yüzde 29’u ise “hayır” cevabını verdi."Emekli olan çalışanlarınızı isterlerse istihdam etmeye devam edecek misiniz?" sorusuna ise işveren firmalar yüzde 80 düzeyinde “evet”, yüzde 20 oranında da “hayır” cevabını verdi.Gerçekleşen anketle emekli olacak çalışanların büyük bir kısmı çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, şirketler ise emekli çalışanlarıyla yolculuğa devam ederek istihdam probleminin önüne geçeceklerini belirtti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Eleman.net Üst Yöneticisi (CEO) Murat Günay, çok fazla insanın emekli olmasıyla birlikte sektörlerin özellikle nitelikli çalışan konusunda istihdam problemi yaşayacağının düşünüldüğünü ancak anketin bu durumun pek fazla yaşanmayacağına işaret ettiğini belirtti.Günay, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221229/eyt-duzenlemesi-ocak-ayinda-tbmm-gundemine-gelecek-1065168453.html
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eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), çalışma, eleman.net
eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), çalışma, eleman.net

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) adaylara soruldu: Çalışmayı düşünüyor musunuz?

19:36 29.12.2022
© AAHesap makinesi - denetmen
Hesap makinesi - denetmen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© AA
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Eleman.net anketine katılan emeklilikte yaşa takılan (EYT) adaylarının büyük bir çoğunluğunun düzenlemenin ardından çalışmayı devam etmeyi, şirketlerin çoğunluğunun da emekli çalışanları istihdamı sürdürmeyi düşündükleri belirtildi.
Eleman.net emeklilikte yaşa takılan (EYT) düzenlemesine yönelik anket düzenledi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre kamuoyu ve sektörlerin nabzını yoklayan anketler hazırlayan şirket, gerçekleşen EYT düzenlemesi hakkında da işveren ve çalışan üyelerinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi.

Yüzde 71'i 'evet' cevabını verdi

EYT’nin kapsadığı çalışan sayısından kaynaklı ilerleyen aylarda birçok sektörde istihdam problemleri olabileceği konuşulurken Eleman.net anketinde, "EYT ile emekli olmanız durumunda çalışmaya devam edecek misiniz?" sorusuna çalışanların yüzde 71’i “evet”, yüzde 29’u ise “hayır” cevabını verdi.
"Emekli olan çalışanlarınızı isterlerse istihdam etmeye devam edecek misiniz?" sorusuna ise işveren firmalar yüzde 80 düzeyinde “evet”, yüzde 20 oranında da “hayır” cevabını verdi.
Gerçekleşen anketle emekli olacak çalışanların büyük bir kısmı çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, şirketler ise emekli çalışanlarıyla yolculuğa devam ederek istihdam probleminin önüne geçeceklerini belirtti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eleman.net Üst Yöneticisi (CEO) Murat Günay, çok fazla insanın emekli olmasıyla birlikte sektörlerin özellikle nitelikli çalışan konusunda istihdam problemi yaşayacağının düşünüldüğünü ancak anketin bu durumun pek fazla yaşanmayacağına işaret ettiğini belirtti.
Günay, şunları kaydetti:
"Emekli olan bireyler çalışmaya devam etmeyi planlarken, firmalar ise emekli çalışanlarını istihdam etmeyi planlıyor. İki tarafın da planları paralellik gösterdiği için firmaların istihdam açığı çok yüksek olmayacak gibi gözüküyor."
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
TÜRKİYE
EYT düzenlemesi Ocak ayında TBMM gündemine gelecek
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